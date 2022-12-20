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總統「恩准」進BNT 郭台銘：執政者未把人命擺第一

記者邱宜君、楊雅棠／台北20日電
永齡基金會創辦人郭台銘昨談及當初採購ＢＮＴ疫苗非常艱辛，並指「政府一定要把人民的生命作為第一優先，但現在執政當局並非如此。」（記者侯永全／攝影）
永齡基金會創辦人郭台銘昨談及當初採購ＢＮＴ疫苗非常艱辛，並指「政府一定要把人民的生命作為第一優先，但現在執政當局並非如此。」（記者侯永全／攝影）

永齡基金會創辦人郭台銘昨出席台大醫院癌醫中心分院四周年院慶，他談及過去採購BNT疫苗非常艱辛，指「政府一定要把人民的生命作為第一優先，但現在執政當局並非如此。」還說當初「我、台積電、慈濟，在總統蔡英文恩准下，才可以辛苦的引進來，如果可以早兩個月進來，死亡人數可大大減少。」

由於目前政府僅採購美國莫德納次世代疫苗，郭台銘昨也說，德國友人當初在台灣最困難時伸援手，這時候如果一劑BNT疫苗訂單都沒有，「我替BNT叫屈」，應給BNT最新疫苗一些機會。

郭台銘昨被問及是否競逐2024總統大位，他僅表示攻克癌症是他「下一個目標」，但他話鋒一轉談及過去採購BNT疫苗，指政府一定要把人民生命當成第一優先，但看來，現在執政當局並未把人民生命視為最重要。

郭台銘說，當時有人說「BNT是大陸做的疫苗」、「復必泰不能進來」，但當初要拿到新冠疫苗是非常非常困難，他是經由德國商業夥伴引薦，認識德國BNT總部老闆，才有把握買到1500萬劑，「當初只給我1000萬劑，後來我跟人家訂了3000萬劑。」

郭台銘說，全球疫情持續發展，疫苗仍有需要，但現在選完了，人也換了，「我還欠人家一個3000萬劑的承諾。」他還以自己97歲母親為例，已連打三劑BNT疫苗，需要打第四劑疫苗，醫院卻告訴他，現在台灣一劑BNT（指次世代疫苗）都沒有，只能打莫德納。

郭台銘說，BNT曾在台灣最需要的時候，包括自己、台積電和慈濟都曾去洽談，在蔡總統恩准下，辛苦引進，但「當時如能早進來兩個月，台灣的死亡人數可以大大減少。」

郭台銘表示BNT董事長也問「是否有機會再拿訂單、3000萬劑何時有希望？」可是到現在為止，「我也不曉得應該找誰？」上月BNT董事長來台，決定在台設立辦公室，與台大癌醫等大醫院合作癌症疫苗臨床試驗，「人家設立癌症研究基地時，把在台灣放在亞洲第一優先，有最新疫苗技術也願意賣我們，但連我媽媽要打，都沒有。」郭台銘最後說，「像這種沒有以人民性命、福祉作為第一優先的政府，我也不敢期望。」

指揮中心發言人莊人祥說，一開始採購疫苗就與AZ、COVAX簽訂，後續也和莫德納簽約，並非不買疫苗，只是到貨狀況不如預期，「這非操之在己」，非常感謝郭董、台積電和慈濟捐助1500萬劑BNT疫苗。

至於次世代雙價疫苗，莊人祥說，「沒有不買BNT疫苗」，但與莫德納今年訂有二千萬劑合約，而現在一天僅打3000萬劑，因此還在評估中。

疫苗 BNT 郭台銘

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