衛福部：疫情指揮中心 可能元旦或年後解散

疫情 趨緩，外界關注，指揮中心何時降級或解散？衛福部次長石崇良證實，已著手討論指揮中心解散事宜，但受到中國大陸近日解封影響，仍須持續觀察對岸的疫情變化。據了解，將視台商回國後對疫情影響來評估，可能的時間點是明年1月1日或農曆春節之後，視行政院最後公布而定。

指揮中心發言人莊人祥指出，指揮中心是否解散由行政院決定，但目前正討論是否將新冠肺炎 自第五類法定傳染病降至第四類，討論內容包括病例通報定義，僅通報重症個案應有的配套措施，以及輕症不通報時，病人用藥應如何給予或處理等。

前疾管局長蘇益仁說，疫情趨緩後，應回到常態防疫 工作，新冠肺炎的法定傳染病類別也須調降，確診者不再需要隔離，民眾恢復正常生活。但今年冬季至明年2月，受新冠及流感疫情雙重夾擊，尚無法預測疫情發展，指揮中心可以續留運作到明年2月底、3月初，不需立刻解散，但應盡速將法定傳染病類別降級。

陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁認為，世界衛生組織秘書長譚德賽本周表示，雖距「結束新冠疫情緊急階段」時機更加接近，「但這一步還沒到」，美國也未撤除新冠疫情為緊急公衛生事件，指揮中心不一定要在此時解散。且解散前對於新冠診斷、抗病毒藥物給予，輕症監測標準作業等，需有完整配套。