新冠本周單日跌破1萬無望 下周才可能

指揮中心發言人莊人祥表示，每周最低病例數通常發生在周一，昨天未跌破一萬，這周應該就不會低於萬例。（圖：指揮中心提供）

昨天新增1萬6002例本土個案，與上周二相較，約減少7.2%，指揮中心原預估本周單日病例可能跌破1萬，但指揮中心發言人莊人祥研判，本周單日確診人數不會低於1萬例，不過，疫情 應持續下降，下周可能出現低於萬例的單日病例數。

昨新增22例死亡、24中重症個案，莊人祥指出，死亡個案年齡皆在50歲以上，無特殊個案，其中22人有癌症 等重大疾病或慢性病史，15人未打滿三劑疫苗。今年1月以來，累計3萬7677例中重症，占本土病例0.45%，1萬3667人死亡。

近三年來，新冠疫情重創國人身心健康，精神健康基金會最新調查發現，二成七國人受到疫情影響，以致精神健康指數 也變差，等於全國443萬成人心身受創；另有，一成三的受訪者（217.6萬名成年人）對於死亡有著高度與極高度的恐懼。

精神健康基金會精神健康指數組召集人楊聰財表示，這次調查發現，睡得不好、感到焦慮緊張、記性不佳等三大心身症狀比率創歷年新高，再者，缺乏歸屬感的比率也創下調查以來新高紀錄。

精神健康基金會董事長胡海國指出，進入後疫情時代，政府須正視經濟問題、貧富差距對國人所造成的精神衝擊；民眾則應積極建立非血緣家族相處模式，例如，與三五好友時常聚會，在心靈脆弱之際尋求支撐，避免心情孤寂，降低心理負面思考及情緒。

在疫情方面，指揮官王必勝上周預估，本周應會到這波疫情以來的最低點，甚至單日可能跌破萬例。不過，莊人祥表示，每周最低病例數通常出現在周一，但本周一病例數仍超過萬例，研判本周單日新增病例數已經無法跌破1萬大關。近期BA.5疫情持續下降，下周一確實可能低於1萬例。