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大陸台商春節返鄉 指揮中心提醒3件事

台灣新聞組／台北2日電
疫情指揮中心1日針對春節返台台商提出3點提醒。(記者黃義書／攝影)
疫情指揮中心1日針對春節返台台商提出3點提醒。(記者黃義書／攝影)

指揮中心昨針對中國大陸疫區提出警訊，點名北京市、重慶市、廣東省3區，提醒於大陸工作或就學的台灣人一定要打疫苗、預先規畫醫療取得，評估取得困難可提前返台。衛福部長薛瑞元說，目前入境人數已無管制，大陸疫情升溫，春節恐帶來一波衝擊，將維持醫療量能、整備集中檢疫所因應。

指揮官王必勝說，北京市疫情主要由BA.7變異株引起，重慶市與廣東省為BA.5.2疫情，大陸疫情處在高原期，並以廣州市最嚴重，另包括海珠、天河等多區存有隱形傳播鏈，深圳、東莞都有疫情。

王必勝建議旅居大陸的台灣人3件事，1是打疫苗，2是當地疫情上升時應留意老人小孩的防護，3是規畫緊急醫療取得，包括緊急就醫管道、慢性病領藥，需預做準備，若評估取得困難，可考慮提前返台。計畫要前往中國的台灣人，建議打完疫苗再去。

台大公衛學院教授金傳春建議，春節期間不論是在台灣或是在大陸，舉辦活動一定要減少人與人之間近距離的接觸，建議人群聚集處仍要戴口罩。

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉說，台灣估計已有1200萬到1600萬人染疫，加上疫苗覆蓋率高，即使大陸這波疫情嚴峻，對台灣而言影響最大的仍是高風險族群。建議民眾維持正常生活，也建議政府將新冠肺炎降級為第4類傳染病，採取精準監控的方式監測。

昨台灣新增1萬5595例本土病例，和上周四相比，下降僅2.6%，整體疫情下降速度趨緩。另增56例境外移入、53例死亡、122例中重症患者。

疫情 疫苗 北京

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