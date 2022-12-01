台室外口罩解禁 張上淳：室內過年後鬆綁較安全

台灣口罩令12月1日起鬆綁，民眾在戶外活動時，可自行選擇是否配戴口罩，不過室內得再等一等。(記者曾原信／攝影)

新冠肺炎疫情 趨緩，台灣今起取消室外全程配戴口罩 規定，餐飲場所也可逐桌敬酒。不過，何時才能鬆綁室內口罩禁令？行政院首席防疫 顧問張上淳表示，就防疫立場，「過年後再開放室內免戴口罩最安全」；衛福部長薛瑞元則說，「已來到隧道的盡頭，光也已經看得到了」，應該很快鬆綁管制措施，讓民眾回到正常生活。

昨新增1萬7688例本土個案，和上周同日相比，僅減少1%，降幅減少。指揮中心發言人莊人祥表示，這與疫情探底、選舉不通報以及返鄉投票南來北往等因素有關，但還在10%降幅預期範圍內。

新變異株進入社區，恐再掀起一波疫情，張上淳表示，指揮中心預估疫情到低谷後，維持一段時間可能再上升，但再上升的波鋒應比前兩次疫情低一些，高峰時單日確診人數約在4萬上下。至於新冠肺炎何時從第5類法定傳染病改為第4類，目前尚未正式討論。

今起，實施第一階段口罩解禁，室外不再強制戴口罩，但室內空間、場所，如車廂、船舶、航空器等運具，仍維持全程戴口罩。至於運動、拍照、自行開車、直播錄影、水域活動、外出有飲食需求、唱歌等六種情況、可免戴口罩。

台鐵、高鐵則提醒，旅客從進入車站大廳開始到出站，都必須全程配戴口罩。台鐵局長杜微表示，雖然戶外取消口罩禁令，但因多數戶外月台仍有遮雨棚，且旅客密度較高，所以即便是在戶外月台候車，旅客仍須戴口罩。

張上淳表示，將密切關注室外不戴口罩之後，對疫情的影響，如果影響不大，或許可以早一點開放室內免戴口罩。就防疫立場來看，過年後再開放室內免戴口罩，最安心、最安全。

薛瑞元說，下一步將密切觀察中國大陸疫情。因中國大陸疫情不太透明，且許多對岸的台商返鄉，往後防疫重點會是觀察中國大陸疫情狀況，採取必要的因應措施，避免疫情再有一波變化。不過，目前已打開邊境，航班等往來不會再有限縮的計畫。

歲末年終，接著跨年、元旦及農曆過年，人潮群聚，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙表示，依據國外經驗，在前一波感染結束後，一至一個半月時，新病毒竄升速度最快，台灣近期出現BQ.1、ＸＢＢ、BF.7病例等本土個案，預估農曆年前恐再掀起另一波疫情。

陳秀熙建議，政府採「防疫文明」及「幸福解封」等「雙軌防疫」，前者包括接種雙價疫苗，減少再感染可能，以及減少衰弱族群中重症或死亡。大眾運輸、公共集會、大型群聚、醫療機構等場所仍維持口罩令及社交距離。佳節聚會戴口罩及維持社交距離及個人清消自主管理。家戶中若有衰弱族群，應進行防疫自主管理，才能防止感染引起致死率。

至於「幸福解封」，陳秀熙說，目前社區中已有一定免疫保護力，民眾不必過分憂慮，可正常佳節聚會。再者，逐步恢復國際移動，透過經濟成長，降低通貨膨脹問題，同步提升各階層幸福指數。

陳秀熙提醒，入冬後，流感病毒等呼吸道病菌入侵社區，元旦、春節等連假期間，重症高風險族群務必提高警覺，戴好口罩、維持社交距離，以降低感染風險。