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指揮中心規畫降級 預期「歡樂過年」

記者鄒尚謙、楊雅棠、邱宜君／台北29日電
入境人數限制將取消，中央流行疫情指揮中心何時降級也受關注。圖為桃園機場旅客出境情形。（記者黃仲明／攝影）
入境人數限制將取消，中央流行疫情指揮中心何時降級也受關注。圖為桃園機場旅客出境情形。（記者黃仲明／攝影）

中央流行疫情指揮中心宣布，12月起戶外可免戴口罩，防疫步入新階段；新冠肺炎是否降為第四類傳染性疾病？指揮中心存廢？備受關注。衛福部長薛瑞元表示，指揮中心降級是一個選項，傳染病類別改變也需討論，衛福部正在著手規畫此事，最後交由行政院公布。

新冠疫情爆發後，國內2020年2月出現社區感染案例，行政院於2月27日一級開設指揮中心，迄今除疫情穩定後的周6日不舉行記者會，每日皆透過下午兩點記者會公布最新疫情及防疫措施。不過，這項宣導直播也即將進入尾聲，王必勝宣布，即日起僅周一、周四舉行疫情記者會，其餘日子僅透過新聞稿公布確診數字等訊息。

不再每日舉行記者會，是否為指揮中心降級或解編前兆？指揮中心指揮官王必勝說，指揮中心解編的兩大條件為疫情流感化、防疫工作常態化，尚無法預估時間點，將持續鬆綁防疫措施，一旦達到降級條件就會向上呈報，由行政院拍板決定。

王必勝說，將優先討論調整新冠肺炎「通報定義」，目前國外僅通報高風險或中重症個案；至於降為第4類傳染病部分，須觀察國內外疫情趨勢，WHO及美國緊急公衛事件目前仍未解除。

薛瑞元表示，衛福部正著手規畫指揮中心降級一事，完成後將會報給行政院，由行政院做最後宣布，「樂觀預期，未來不論新曆年、舊曆年，都可以過個歡樂的年。」

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