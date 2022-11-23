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王必勝再次保證室外可免戴口罩 12月初上路

記者楊雅棠／台北即時報導
王必勝傍晚上廣播節目再次表示第一階段口罩解禁將於12月初實施。圖／截自節目畫面
王必勝傍晚上廣播節目再次表示第一階段口罩解禁將於12月初實施。圖／截自節目畫面

原先本周要宣布的第一階段口罩解禁方案，台指揮中心指揮官王必勝昨天改口，下周宣布的機會比較大。王必勝傍晚上廣播節目再次被問及口罩解禁事宜，表示第一階段口罩解禁將於12月初實施，室外可免戴口罩；至於第二階段還要看疫情發展，可能會晚一點。

王必勝赴廣播節目「POP大國民」訪問時指出，台灣和日本對口罩的遵從度很高，但有些國家很注重外型，不想戴口罩；也有人覺得有病才要戴口罩，觀念差別大。

但他表示，「（口罩規範）一定會越來越鬆，總不能一直戴下去」，第一階段解禁是「室外不戴、室內戴」，預計12月初上路。

第二階段則是規定特定場所需要佩戴，如大眾運輸、醫院、長照中心，因較為擁擠或是有脆弱族群，需要保護。至於實施時間要看疫情發展，但因為冬季（呼吸道）傳染病較多，因此會晚一點。

而對於周六登場的選舉，王必勝表示，如果有人確診仍搞不清楚前往投票，或被人檢舉都不會在投開票所現場處理，會讓民眾投完票，事後再做懲處。

至於發燒、有症狀者也提供特殊動線，防疫指引也要求投票民眾戴好口罩，投開票所也會不斷消毒，相信可以把染疫風險降到最低。

王必勝說，雖然外界從學理提到「確診者不能投票違憲」，但憲法中也提到投票不能影響他人權益，「雖然這是我們的見解，但行政機關也有所本」。至於訂出這樣的規定究竟是否合憲，則日後交由大法官解釋。

口罩 投票 解禁

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