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台疫情趨緩 單日本土病例創近7個月來新低

台灣新聞組／台北22日電
指揮中心指揮官王必勝。(圖：指揮中心提供)
指揮中心指揮官王必勝。(圖：指揮中心提供)

台灣新冠肺炎疫情昨新增1萬1888例本土個案，為4月28日以來、近7個月新低，另增41例死亡、37例中重症；此外，上周總病例12萬8420例，連6周下降，也是8月BA.5疫情以來病例數最低的一周。

至於口罩第一階段解禁預計月底實施，屆時大部分戶外活動可免戴口罩。指揮官王必勝說，除了觀察確診數是否持續往下，另需留意與口罩措施也有關的呼吸道融合病毒（RSV）和流感等呼吸道疾病狀況，確定後就會公布上路日期。

指揮中心也決議調降部分病床開設率，500床以上專責隔離病床，東區從5%調整為至少3%，其他區為至少5%；200床至499床醫院則調整為至3%。

確診者病毒定序方面，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，台灣上周共定序102例個案，80例、近9成9仍是BA.5，1例為BA.2，未驗出BA.2.7、XBB、BQ.1等新興變異株；境外移入定序21例，10例為BA.5、9例BA.2.75，XBB、BQ.1各1例，羅一鈞說，BA.2.75境外定序後續有機會超過BA.5，但目前尚未發現本土個案。

行政院長蘇貞昌昨在擴大防疫會議說，12月1日將調升入境人數上限為每周20萬人，讓民眾能夠提前規畫歲末年終相關行程。此外，目前快篩試劑量能充足，請指揮中心規畫下一輪長者及幼兒免費領取快篩試劑。

口罩 疫情 防疫

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