台口罩鬆綁第二階段 張上淳建議：春節後

台灣新冠肺炎持續降溫，指揮中心正考慮分階段鬆綁口罩禁令。（記者林澔一／攝影）

近期日本、中國疫情 再起，台灣最近也爆發公司尾牙後30多人確診，指揮中心預告月底開放第一階段戶外口罩 令，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，第一階段開放評估不會高於先前BA.5疫情，第二階段鬆綁建議在明年春節後。學者建議確診隔離天數應從五天再縮至二天，他說，為保護脆弱族群不建議再放寬，確診者再忍忍。

張上淳表示，疫情再起是早晚要面對的問題，再次爆發的時機取決於「國外流行規模」、「民眾自律程度」，但依照過去經驗，疫情雖會再起，但影響社區的程度會一波低於一波。

他認為，台灣下一波無論是流行XBB還是BQ變異株，都不會高於目前BA.5疫情，口罩後續雖不強制管制，只要入境旅客與民眾能自動自發配合，傳播速度不會這麼快。

本月底鬆綁戶外口罩令後，第二階段將放寬到僅正面表列場所需配戴，張上淳說，第二階段推行的時機點，應等到農曆春節過後。要視社會對於保護脆弱族群的共識程度，再來決定推行的時機。

張上淳表示，因為現在年長者次世代接種率還不理想，如果覆蓋率沒有達到九成以上，致死率再怎麼低，還是會有脆弱族群死亡，目前逾半死亡個案未曾接種疫苗 ，超過三分之二死亡個案沒打滿三劑。確診隔離天數是否更縮短，也是一樣的道理，張上淳說，確診者還是要忍耐一下、少出去、多在家。