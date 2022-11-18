超買了…次世代疫苗只能打莫德納 台防疫專家轟很瞎

莫德納BA.4／5次世代疫苗18日開打，圖為先前民眾施打新冠疫苗情形。（本報資料照片）

莫德納 BA.4/5次世代疫苗 今天開打，首批40.7萬劑已配發至各縣市，供12歲以上民眾接種；中央流行疫情指揮中心估計，開打首周打氣應不錯；不過，9月24日開打的莫德納BA.1次世代疫苗，打氣已經下滑。

目前次世代疫苗品牌選擇僅有莫德納，被專家砲轟「原因很瞎」，發言人莊人祥表示，將視後續民眾需求再採購。

指揮中心採購300萬劑莫德納BA.1次世代疫苗，至今已經施打173萬5952劑，打氣起起伏伏，單日一度僅有萬人接種。莊人祥表示，估計應該是有許多民眾都是在等待新的BA.4/5次世代疫苗開打。

已通過台灣緊急授權（EUA）的次世代疫苗除莫德納還有BNT。中華民國防疫學會理事長王任賢批評，台灣的次世代疫苗僅有單一品牌可以施打，他認為，當中一定「有問題」，中央給的原因很瞎，是為了用掉先前疫苗超買的2000萬劑莫德納疫苗的數量。

莊人祥表示，去年與莫德納公司簽訂2000萬劑合約時，還是採全劑量接種（二劑基礎劑型），當時是以總人口數估算進一步才採購，但後續追加劑改採半劑型，若以原本方式估算採購「並沒有多買」。

莊人祥表示，當時無法預測是否會有其他變異株或是新疫苗研發，最後才會與莫德納以未來若有新疫苗問世可直接洽談供應的方式簽訂合約。

根據指揮中心統計，莫德納BA.1次世代疫苗，剩餘120萬多劑，莊人祥表示，先前採購的BNT、莫德納原始株疫苗、Novavax，並非是追加劑的主力，不過民眾若有意接種，疫苗絕對都夠。

截至昨天為止，台灣第一劑疫苗覆蓋率是93.9%、第二劑是88.4%、第三劑74.1%、第四劑16.7%，其中65歲以上長者第四劑的覆蓋率為42.6%。

本土案例昨增2萬0078例、49例境外移入、77例死亡。與上周三相比本土案例下降9.9%。

另外，新冠疫情從爆發至今，台灣已800多萬人染疫、1萬3000多人死亡，王任賢昨批評，台灣新冠死亡率高達千分之五，直指是被陳時中 設下醫療障礙害的。王任賢表示，不該以醫療政策來保全醫療量能，醫師的天職就是將病患醫治好，設下醫療障礙反而增加死亡率，此時，陳時中投入選戰之中，非常不負責任。

莊人祥表示，「經濟學人」截至今年11月12日統計資料回應，若要論到院前死亡病患增加與否，確實要以「超額死亡」的數據分析較為客觀，而台灣的超額死亡約為800多例，是OECD會員國等40個國家中第四低，低於新加坡、日本。