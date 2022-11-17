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高端160萬劑到期銷毀 損失14億全民埋單

記者楊雅棠、鄒尚謙／台北17日電
衛福部長薛瑞元指國民黨攻擊手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，「就像是被蝨子咬到」。（本報資料照片）
衛福部長薛瑞元指國民黨攻擊手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，「就像是被蝨子咬到」。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情趨緩，昨新增2萬2631例本土個案，病例數重回兩萬多例。指揮中心共採購500萬劑高端疫苗，昨全部屆效，指揮官王必勝說，高端疫苗效期沒有繼續展延，已完成階段性任務，仍剩160萬劑，將於近日全數銷毀；估計損失金額超過14億元(台幣，約4495萬美元)。

王必勝表示，高端疫苗是面對新冠肺炎戰略的一環，為很重要的戰略物資，到目前為止，高端仍是有效的疫苗。

王必勝強調，高端疫苗沒有展延，採購500萬劑，使用了340萬劑，仍剩160萬劑，使用比率為68%。

指揮中心日前表示，將公開高端效益審查等3部分審查資料，包括高端公司報告、某臨床單位資料庫數據分析、以及疾管署大數據資料庫統計分析。對此，王必勝表示，近期就會先公布疾管署資料，另外兩份報告也會找時間公布。

另據台灣中國時報報導，高端公司今年10月30日壓線完成「疫苗上市後保護效益報告」補件，衛福部食藥署本月3日晚間即宣布，14位專家全數同意確認其效益，高端疫苗緊急使用授權（EUA）得以延續。

對於食藥署本月3日審查會議中使用的資料，包括高端公司繳交的報告、臨床單位的資料庫數據分析、疾管署大數據資料分析等3份資料，衛福部長薛瑞元7日表示「正在由專家過目，只要專家點頭就能公開」，但遲遲未見進度。

時隔1周多，媒體追問何時公布，王必勝卻一問三不知，甚至反問記者「公開什麼？」好不容易釐清問題，他僅回應，近期會先公布疾管署的資料，至於其他兩份資料，會另外找時間公布。

王必勝指出，會議紀錄已完成初稿，並提供給召委及14名委員，經確認或修改後陸續回覆，因此會花一點時間，整理好之後就會上網公告。媒體追問預計公布時程，他先是欲言又止，隨後脫口說出「要快一點也是可以，但到時候又怕有人說怎麼這麼快」。

衛福部前部長陳時中投入台北市長選戰後，在野黨一再抨擊高端疫苗及快篩等防疫議題，衛福部長薛瑞元昨接受網路節目Yahoo TV「齊有此理」訪問表示，國民黨攻擊手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，「就像是被蝨子咬到」，如果要清理乾淨必須要花很多時間，但如果不清，一直被咬到，也是十分搔癢。

針對薛瑞元的說法，國民黨立法院黨團總召曾銘宗批評，沒看過政務官對立委監督政策的回應如此不三不四，根本是挑釁在野黨、也藐視民意，國民黨會全力監督迎戰，未來薛瑞元到立院，會讓他難看、付出代價。

曾銘宗表示，薛瑞元當衛福部次長時，對質詢都還能以專業回應，他也想不通，為何當部長後整個人變了，泛政治化又挑釁，「做官真的差這麼多？」

曾銘宗指出，國民黨是基於希望高端疫苗有競爭力，研發過程當然應公開透明、接受監督，畢竟生技產業不是台灣說了算，也要符合國際認證、和國外競爭，且民眾本就有諸多疑慮，立委是民選出來監督政府，薛瑞元不僅不回應質疑，還用不三不四的話扭曲焦點，就是藐視民意。

對於國民黨質疑高端疫苗採購過程等議題，薛瑞元說，他第一次被說擋工商協進會採購疫苗，「但這個人我連看都沒看過，我要怎麼擋？你就是在作夢，還要我來回應，所以我很累」，但後來國民黨還是一直作夢、編故事，他就要一直回應，哪有這麼多生命回應？

薛瑞元說，國民黨攻擊方法沒有太大改變，也算是不長進，看到一些蛛絲馬跡就編故事，「然後開記者會說你怎樣，你出來說明後，再從說明中找漏洞，這是一貫的手法，不回應又被說心虛」，「真的會身心俱疲，但還撐得下去。」消耗公務人員處理正常事務的時間。

曾銘宗指出，國民黨希望能扶植國內疫苗產業，但必須要符合法律程序與國際規範，發展過程也應公開透明監督，但因高端有諸多疑義，民進黨仍強力護航，讓國內懷疑、國外不信任，因民進黨揠苗助長，真正害死這企業的就是蔡政府。

國民黨立委李德維強調，薛瑞元不要因為綠媒的吹捧，就忘了今夕是何夕自己是誰，他應該要好好的回應民意訴求與聲音，而不要去當民進黨與高端的打手，連前衛福部長陳時中上神壇都沒有如此自我陶醉，敬告薛瑞元爬得快摔得快。

160萬劑高端疫苗將銷毀。（本報資料照片）
160萬劑高端疫苗將銷毀。（本報資料照片）

高端疫苗 國民黨 民進黨

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