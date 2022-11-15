台灣國門再放寬 12月起入境單周上限20萬人

疫情連續五周下降，對於口罩第一階段解禁時間，指揮中心指揮官王必勝表示，視這周疫情狀況，有機會下周宣布。（記者許正宏／攝影）

疫情 連續五周下降，且連三天單日確診人數低於2萬，上周總病例也從19萬降至14萬，符合指揮中心設定第一階段口罩解禁 標準。指揮官王必勝說，專家建議再觀察一下，因而將視這周疫情，下周再公布戶外解禁口罩措施。是否下周的九合一選舉可適用口罩放寬？指揮中心說，要依實施時間而定。王必勝也表示，這波BA.5疫情已結束，12月1日起，入境總量從單周15萬人上限，調升至20萬人。

王必勝說，因歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，預計屆時將有更多的入出境需求，因此提早宣布調升入境總人數，以利國人安排連假行程。

至於口罩解禁第一階段將以戶外開放免戴口罩為主，九合一選舉若在投票所外的戶外空間排隊等投票，是否可因此不用戴口罩？指揮中心發言人莊人祥說，就算下周公布，也不一定馬上實施，實施時間還要看疫情變化。

王必勝則說，口罩令鬆綁和選舉沒關係，防疫是以專業角度和全民健康為考量，「大家不要連結在一起」。

指揮中心日前表示，第一階段口罩鬆綁要觀察3大面向，一是確診者是否單周低於15萬例，二是確診者是否降到1天2萬例以下，第3是觀察冬季流行疾病狀況。王必勝昨說，確診數降到低點，且冬季易流行的呼吸道傳染病還算穩定，醫療量能還可負荷，看來已達成條件。

不過，指揮中心專家小組仍認為，口罩對防疫影響大，且鄰近的日韓疫情上升，擔心疫情反彈，因此建議觀察一段時間再決定；指揮中心同意專家意見，將繼續觀察病例數是否穩定往下或持平，下周再決定。