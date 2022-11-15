我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

台灣國門再放寬 12月起入境單周上限20萬人

記者楊雅棠、鄒尚謙、鄭媁／台北15日電
疫情連續五周下降，對於口罩第一階段解禁時間，指揮中心指揮官王必勝表示，視這周疫情狀況，有機會下周宣布。（記者許正宏／攝影）
疫情連續五周下降，對於口罩第一階段解禁時間，指揮中心指揮官王必勝表示，視這周疫情狀況，有機會下周宣布。（記者許正宏／攝影）

疫情連續五周下降，且連三天單日確診人數低於2萬，上周總病例也從19萬降至14萬，符合指揮中心設定第一階段口罩解禁標準。指揮官王必勝說，專家建議再觀察一下，因而將視這周疫情，下周再公布戶外解禁口罩措施。是否下周的九合一選舉可適用口罩放寬？指揮中心說，要依實施時間而定。王必勝也表示，這波BA.5疫情已結束，12月1日起，入境總量從單周15萬人上限，調升至20萬人。

王必勝說，因歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，預計屆時將有更多的入出境需求，因此提早宣布調升入境總人數，以利國人安排連假行程。

至於口罩解禁第一階段將以戶外開放免戴口罩為主，九合一選舉若在投票所外的戶外空間排隊等投票，是否可因此不用戴口罩？指揮中心發言人莊人祥說，就算下周公布，也不一定馬上實施，實施時間還要看疫情變化。

王必勝則說，口罩令鬆綁和選舉沒關係，防疫是以專業角度和全民健康為考量，「大家不要連結在一起」。

指揮中心日前表示，第一階段口罩鬆綁要觀察3大面向，一是確診者是否單周低於15萬例，二是確診者是否降到1天2萬例以下，第3是觀察冬季流行疾病狀況。王必勝昨說，確診數降到低點，且冬季易流行的呼吸道傳染病還算穩定，醫療量能還可負荷，看來已達成條件。

不過，指揮中心專家小組仍認為，口罩對防疫影響大，且鄰近的日韓疫情上升，擔心疫情反彈，因此建議觀察一段時間再決定；指揮中心同意專家意見，將繼續觀察病例數是否穩定往下或持平，下周再決定。

口罩 疫情 解禁

上一則

連年「末段班 」 氣候變遷績效台灣倒數第7

下一則

突圍地緣政治 台積美廠典禮 張忠謀將親赴

延伸閱讀

傳染病防治啟動修法 指揮中心今年底前不退場

傳染病防治啟動修法 指揮中心今年底前不退場
口罩3階段解禁 月底戶外免罩 12月擬開放逐桌敬酒

口罩3階段解禁 月底戶外免罩 12月擬開放逐桌敬酒
台「口罩解禁」分三階段 11月底前戶外免罩

台「口罩解禁」分三階段 11月底前戶外免罩
王必勝：室外口罩禁令 預計11月鬆綁

王必勝：室外口罩禁令 預計11月鬆綁

熱門新聞

台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

2022-11-11 02:30
鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34
台北市議員徐巧芯接受電視節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑訪問，談陳時中的牽手風波。(圖摘自直播)

新聞評論／鹹豬手疑雲 背後權權相護更讓人心驚

2022-11-09 02:29
距離舞台不到百公尺的輪胎行前出現手槍。圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」

台總統蔡英文赴桃園替候選人站台 造勢現場驚見槍支

2022-11-10 10:08
網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已