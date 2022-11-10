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口罩3階段解禁 月底戶外免罩 12月擬開放逐桌敬酒

台灣新聞組／台北10日電
疫情持續降溫，口罩解禁會在11月討論。(記者林澔一／攝影)
疫情持續降溫，口罩解禁會在11月討論。(記者林澔一／攝影)

新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心指揮官王必勝昨表示，口罩禁令將分3個階段開放，第1階段大方向分為室內、室外，大部分戶外場所可以不用戴口罩，但擬定演唱會、選舉造勢等大型活動為例外場合，預計這個月底之前就可上路；至於第2階段，擬正面表列出需戴口罩場所，第3階段則採取建議配戴，而非強制。

昨新增2萬4798例本土個案、117例中重症個案、66例死亡，疫情監測組組長周志浩表示，病例數和上周同日相比，下降25.1%，下降趨勢持續。

針對口罩禁令何時解除，王必勝表示，疫情加速趨緩，口罩政策將分階段鬆綁，第1階段大方向分為室內和室外，戶外不強制配戴，不過，戶外演唱會、選舉造勢等大型活動則需戴上口罩；至於室內人潮擁擠處，同樣必須戴口罩。雖還有細節尚待討論，預計11月底之前可以上路。

到第2階段，不管室內室外，均改正面表列，進出某些場所（如醫院、長照住宿中心、密閉的大眾交通運輸工具或是大型室內集會），就需戴口罩；第3階段則採取建議而非強制。

南韓今年9月26日鬆綁口罩禁令，不料，每天確診患者從1萬多例飆升至6萬多例；王必勝表示，確診人數飆升，未必是口罩鬆綁關係，可能與其他因素有關；考量鬆綁口罩禁令，對於疫情將造成的影響，因此，將分階段鬆綁口罩措施。

另據中國時報報導，衛福部長薛瑞元表示，口罩鬆綁將分階段進行，本月即可上路，第1階段「室內與搭乘交通工具仍須配戴，室外原則性不戴」，但跨年、演唱會、選舉造勢場仍要配戴口罩。12月則有望開放婚宴酒席逐桌敬茶酒，「希望尾牙、春酒都能恢復，活絡經濟」。

口罩 疫情 新冠肺炎

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