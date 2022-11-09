台「口罩解禁」分三階段 11月底前戶外免罩

指揮中心將分階段開放口罩禁令，初步規畫分三階段，第一階段預計在本月實施，除了戶外運動散步已解除禁令，未來大部分的戶外場所也將可不用戴口罩。(記者杜建重／攝影)

新冠肺炎疫情 趨緩，指揮中心指揮官王必勝9日表示，口罩 禁令將分3個階段開放，第一階段大方向分為室內、室外，大部分戶外場所可以不用戴口罩，但擬定演唱會、選舉造勢等大型活動為例外場合，預計這個月底之前就可上路；至於第二階段，擬正面表列出需戴口罩場所，第3階段則採取建議配戴，而非強制。

昨新增2萬4798例本土個案、117例中重症個案、66例死亡，疫情監測組組長周志浩表示，病例數和上周同日相比，下降25.1%，下降趨勢持續。

兩例較年輕死亡個案為1男1女，皆為40多歲，都已接種3劑疫苗 ，其中男性個案確診後3日死亡；另有1例13歲青少女中重症個案，未接種疫苗，確診檢查為肺炎，仍在救治中。目前13歲至18歲青少年重症累計24例，肺炎12例，死亡維持6人。1月至今，中重症累計3萬4698例，1萬2458人死亡。

針對口罩禁令何時解除，王必勝表示，疫情加速趨緩，台灣口罩政策將分階段鬆綁，第一階段大方向分為室內和室外，戶外不強制配戴，不過，戶外演唱會、選舉造勢等大型活動則需戴上口罩；至於室內人潮擁擠處，同樣必須戴口罩。雖還有細節尚待討論，預計11月底之前可以上路。

到第二階段，不管室內室外，均改正面表列，進出某些場所（如醫院、長照住宿中心、密閉的大眾交通運輸工具或是大型室內集會），就需戴口罩；第3階段則採取建議而非強制。

南韓今年9月26日鬆綁口罩禁令，不料，每天確診患者從1萬多例飆升至6萬多例；王必勝表示，確診人數飆升，未必是口罩鬆綁關係，可能與其他因素有關；考量鬆綁口罩禁令，對於疫情將造成的影響，因此，將分階段鬆綁口罩措施。