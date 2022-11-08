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台南28歲女3個月不到2次確診 最讓她崩潰的是這一點

記者修瑞瑩／台南8日電
台南市診所醫師透過手機視訊為確診者開藥。(記者修瑞瑩／攝影)
台南市診所醫師透過手機視訊為確診者開藥。(記者修瑞瑩／攝影)

隨著染疫人數不斷攀升，愈來愈多的民眾在3個月之內重覆感染，台南市28歲的小mo，8月底剛染疫、本月初再次確診，由於月底月初都是辦公室最忙的時候，她連續請假多日，工作都由同事分擔，讓她相當崩潰，直言自己疫苗乖乖打，平時不亂跑，「無敵星星跑哪去？我是天棄之人嗎？」，內心小劇場讓親友都笑翻。

小mo對本報記者表示，自己雖然不是職場裡最菜的那一個，而且同事很多人輪流染疫，大家都相互幫忙度難關，但自己得一次不夠，3個月不到就第2次確診，辦公室因為疫情本來就人手不夠，再次請假在家居隔，薪水又照領，實在覺得對不起大家，「我真的不是故意的」。

她表示，自己有乖乖打疫苗，已完成3劑，但8月底時同事一起外出工作辦活動，隔天就覺得喉嚨痛，警覺心很高，馬上快篩果然確診，家中同住的還有爸媽等4人，因為她趕緊躲進房內，過程中不斷消毒，家人都安全無事。

她表示，可能因為有打疫苗，第一次染疫症狀並沒有很嚴重，有些同事確染康復後仍咳個不停，但她在居隔期間就已沒什麼症狀，唯一的是喪失味覺，一直到隔離結束，幫家人煮飯菜，自己吃了覺得沒味道、家人卻覺得太鹹，才讓她發現味覺怪怪，還好幾天後就恢復。

最近媽媽在職場染疫，她幫媽媽量體溫、快篩，結果陽性，隔天她也跟著確診，向媽媽撒嬌「都是你害我的啦」，她視訊看診詢問醫師「為何不到3個月就再次染疫，我的無敵星星呢？」，醫師則表示，病毒不斷變異，小mo兩次確診可能是不同型別的病毒。

小mo說，第二次症狀更輕，但確診也不敢亂跑，只能乖乖待在房間裡，辦公室同事忙得昏天暗地，她也不敢閒著，能透過線上幫忙就盡量，「第二次確診最讓人崩潰的就是對同事太抱歉了」，目前她與媽媽都還在居隔中，「下次真的要更小心，再有第3次可能同事都要翻臉了」開玩笑說。

根據中央疫情指揮中心的統計，全台確診者中，約有3萬多人是在3個月內再次確診，其中又有約2%是在不到1個月內再確診，專家表示，不是染疫後3個月內一定有無敵星星保護，可能仍要視感染的病毒量、個人免疫反應及是否接種過疫苗等3項因素，評斷3個月內再次確診的機率。

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