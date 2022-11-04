新冠確診者居隔5天後 近半仍有傳染力

指揮中心宣布，確診者隔離天數11月14日起縮短為5天，但研究顯示，第6天仍有4至5成人具有傳染力。圖為民眾逛街示意圖。(本報資料照片)

指揮中心日前宣布，11月14日起確診者隔離天數縮短到5天，之後不管快篩陽或陰性，皆可出門。但研究顯示，居隔5天後仍有4至5成感染者具有傳染力，引發民眾憂心。指揮中心發言人莊人祥說，確診者解隔後快篩陽須配合自主健康管理，外出全程戴口罩 ，即可降低傳染力。

至於新冠肺炎 昨新增2萬9922例本土個案，再跌破3萬例，另新增81例死亡個案、中重症220例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，中重症個案中包括兩例兒童重症，皆為MIS－C個案，其中1歲女嬰於5月中旬確診，相隔168天後出現不適症狀，創下間隔最久紀錄，目前仍在加護病房治療，所幸病況穩定。羅一鈞說，之前確診者隔離天數從10天縮短到7天，到第8天仍有1成感染者具傳染力；在縮短為5天後，也就是第6天，約有4至5成感染者仍有傳染力。

莊人祥則說，研究顯示隔離滿五天傳染力大減，即使確診者快篩陽性，大多數仍培養不出病毒，只要配合自主健康管理，外出需全程戴口罩，可降低傳染力。

莊人祥也提出確診者快篩陽性於自主健康管理期間應遵守五大事項，除了外出要全程戴口罩，還包括禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動；避免出入無法保持社交距離 和接觸不定對象的場所；如須前往醫院陪病、探病、就醫或檢查等，務必遵守醫療應變措施；有症狀者如需就醫，禁止搭乘大眾交通運輸工具。

台大感染科教授黃立民說，「現在是過渡期，應逐漸把健康監測的責任放到個人身上。」指揮中心透過快篩將解隔者分成高風險、低風險，信任民眾自主能力，對社區的威脅應不大。