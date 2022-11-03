台確診隔離期11月14日起縮為5+n 期滿快篩陰陽皆可出門

指揮中心宣布，將居家照護確診者隔離天數縮短為五天，但後續仍要進行自主健康管理，新制將於11月14日起實施，圖為捷運中山站周邊商圈逛街人潮。（記者曾原信／攝影）

九合一大選將至，如何讓更多確診者順利投票 ，縮短隔離天數是思考方向之一。指揮中心昨宣布，11月14日起確診者隔離期將縮短成「5＋n」，隔離滿五天，不管快篩結果為陰或陽，皆可出門；惟篩檢 陽性者需自主管理，不可聚餐，或到人潮聚集場所。

是否進一步擬定確診者於隔離期間外出投票等配套措施，衛福部長薛瑞元表示，「短暫外出」牽涉到「外出會到哪裡」、「合理處所設置」等問題，較難解決，暫時不會放鬆管制。

新光醫院副院長洪子仁表示，目前疫情 並未擠壓社區和醫療量能，樂見14日實施新制。根據疫情趨勢，估計到11月26日選舉當天，單日確診數約2萬多人，縮短兩天隔離期，可多讓5萬人出門投票，仍有10多萬人失去投票資格。

確診隔離新制 製表／醫藥組 資料來源／衛福部、台灣大學公共衛生研究所

為何不是「5＋0」，而是「5＋n」？醫療應變組副組長羅一鈞解釋，n代表「0到7」的任何一天，例如，五天居家隔離期滿後，第六天為解除隔離日，快篩陰性，則可外出，可視為○天；如為陽性，雖仍可外出，但須持續自主健康管理，直到距解除隔離日達七天。

王必勝提醒，如在11月6日前確診，適用現行「7+7」，11月7日到11月13日確診，適用「7+0」，11月14日以後才適用「5＋n」。

快篩陽性也可外出？指揮官王必勝說，不是篩檢陽性就一定有傳染力，臨床發現隔離一段時間，傳染力就會下降，Ct值都很高，雖為陽性，但病毒量低。

對此，洪子仁持相同看法，他表示，日本和新加坡研究發現，在隔離3.3天後，高達九成五感染者已不具社區傳播能力，配合快篩，防疫作法更穩健；確診者透過快篩結果掌握自身傳播風險，決定出現在公共場所的頻率和時間。日後新冠肺炎從五類降為四類，已無需隔離時，民眾更應養成自我健康監測習慣、增加評估風險的能力。

外界質疑縮短隔離天數是為大選考量，王必勝表示，若加上這周，疫情已連續四周下降，趨緩情勢明確，且看起來「有加速的意味」，因此考慮縮短隔離天數；民眾只要能出門即可投票，加上疫情趨緩，受影響的人一定愈來愈少。

至於隔離期是否從五天再往下修，王必勝表示，這和疾病特性有關，若社區病毒株仍以BA.5變異株為主，要再往下修的機會很小。