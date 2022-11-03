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新聞評論／「5+n」邏輯混亂 擴大疫情黑數

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疫情指揮中心指揮官王必勝表示，14日上路「5+n」新制，後面的自主健康管理期不管篩陰或篩陽都可以出門，也可以投票。（圖：指揮中心提供）
疫情指揮中心指揮官王必勝表示，14日上路「5+n」新制，後面的自主健康管理期不管篩陰或篩陽都可以出門，也可以投票。（圖：指揮中心提供）

指揮中心2日宣布將於11月14日調整確診者隔離天數，從「7+0」縮短為「5+n」，而且「5+n」後面的自主健康管理期不管篩陰或篩陽都可以出門，而民眾只要能出門就可以投票，看似皆大歡喜地為確診者投票解套，其實邏輯混亂，除了隱藏更大的疫情黑數，更遮掩了執政黨無心推動、甚至阻擋「不在籍投票」（即通訊投票）修法的惡意。   

確診者能不能投票，這個議題吵了好幾天，中央疫情指揮中心指揮官王必勝公布「解方」，表示疫情已連續四周下降，而且下降情勢「有加速的意味」，14日調整確診者隔離天數從「7+0」縮短為「5+n」，第五天以後的自主健康管理期不管篩陰或篩陽都可以出門、投票，只是篩陰者不用自主管理、篩陽者需要自主管理，例如不可聚餐或到人潮聚集場所等。

乍聽之下，「5+n」新制似乎大大解決確診者不能投票的問題，但仔細檢視，這個「5+n」新制其實是光明正大地掀開了疫情黑數的大門，因為篩陰或篩陽都可以出門，以後不管改為幾天，確診隔離從此不再具有任何防疫上的意義，「5+n」純粹是政治的決策，所謂的專家討論，也只是為政治服務而已。 

首先要質疑的是，王必勝說確診者隔離天數從「7+0」縮短為「5+n」，「5+n」後面的自主健康管理期不管篩陰或篩陽都可以出門投票，但篩檢陽性者不可以聚餐或到人潮聚集的場所等所等；試問，投開票所難道不是人潮聚集的場所嗎？大概沒有確診者會說自己確診，沒有投票時段、動線等安排，選務人員及一般投票民眾不會心驚驚嗎？

再者，隔離天數從「7+0」縮短為「5+n」，第五天後無論篩陰篩陽都可以出門投票，有意投票的民眾在投票前五天內一旦確診，勢必不會通報，以免26日當天無法出門投票，以現在每天仍有數以萬計民眾確診的情形來看，投票前幾天的確診黑數會有多少？這樣一來，指揮中心每天記者會公布確診人數，還有什麼意義？ 

針對篩陽者可以出門的部分，王必勝說，不是篩檢陽性就一定有傳染力，目前臨床發現隔離一段時間傳染力就會下降，雖然陽性但病毒量低云云，如此含糊籠統的說法，實在不像出自疫情指揮官之口，按他的說法，現行的快篩已無參考價值，1.3億劑的快篩還有必要維持安全庫存嗎？整個指揮中心猶如執政黨面對不在籍投票修法一般，都只是在打假球罷了。

通訊投票 疫情 篩檢

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