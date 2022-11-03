無法履約不必追償 藍轟高端合約喪權辱國

國民黨要求衛福部解密與高端的採購合約，部長薛瑞元表示將與高端討論。（記者季相儒／攝影）

高端日前自行公布疫苗 價格，國民黨 立院黨團昨天表示，高端公布價格，證實高雄市議員李雅靜今年6月爆料的合約內容為真，且該合約竟還有一條喪權辱國、圖利特定廠商條款。民進黨團則呼籲國民黨不要每天找理由，只為破壞國家推動國產疫苗。

國民黨團總召曾銘宗指出，若李雅靜掌握的合約屬實，合約中的付款方式寫到「廠商證明其已盡商業上最大努力，而仍無法履約者，機關同意不對廠商追償已支付之契約價金」，這根本是喪權辱國、圖利特定廠商條款，「這種條款簽得下去？」其他廠商是否也可比照辦理？

國民黨副秘書長李彥秀說，日本、美國、歐盟採購BNT及莫德納疫苗，都比高端均價一劑840元（台幣，下同，約26.05美元）便宜；高端不僅沒國際認證、也沒經過三期試驗，免疫橋接法也不如陳時中說的是WHO未來認可趨勢，被國際打臉、又無科學數據認可，「連一塊錢我都嫌貴。」

李彥秀也說，疫情爆發之初，高端股價 僅32元，政府一宣布成為國家疫苗隊後，股價衝12倍、漲到417元，到昨天高端股價只剩67元；人民在拚防疫時，有人在忙炒股、大發國難財，令人痛心疾首。

民進黨團幹事長羅致政表示，國民黨當初要求公布價格，公布價格後又說是為配合台北市長候選人陳時中選情，究竟要不要公開，國民黨不要每天找理由；疫苗的有效性或保護力是科學問題，不是國民黨說了算，應等整個EUA對保護力的檢討結果。