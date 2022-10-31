確診居隔擬縮為5+0 口罩令鬆綁再議 將分階段實施

莊人祥表示，本周ACIP委員將朝「7天縮短為5天」的方向進行討論；但確診者短暫外出部分，則因為要配套措施，尚不進行討論。(圖：指揮中心提供)

昨新冠肺炎新增3萬1500例本土個案、中重症218例、死亡79例；指揮官王必勝說，近3周疫情 下降雖緩，但趨勢向下，應該快脫離高原期了。但死亡個案數仍在高點，指揮中心發言人莊人祥解釋，目前致死率是反映前兩周的確診高峰。至於確診者隔離天數，莊人祥說，將朝「7+0」縮短至「5+0」規畫。

至於口罩 禁令放寬，王必勝說，預計11月討論，方向為分階段實施，將與專家討論是否區分室內、戶外等區域，逐步解除口罩規定。

莊人祥說，指揮中心專家委員會近日將討論確診者隔離天數，朝現行「7+0」縮短至「5+0」，但何時公布、實施，仍須觀察11月7日防疫 政策大幅鬆綁後的疫情變化。另確診者短暫外出部分，莊人祥說，這部分需要配套措施，本次會議不討論。

「可採取有條件式的放寬。」新光醫院副院長洪子仁說，全球大多數國家目前確診者隔離天數「7+0」的已很少，多為「5+0」，少數國家「3+0」；從紐西蘭的流病模組來看，台灣放寬至「5+0」，並不會造成疫情波動；且根據國外研究，Omicron確診者9成5在發病後3.3天，對社區傳播力就相當低了，現在討論「5+0」點剛好，不算太早。