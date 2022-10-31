我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅梨泰院勘災問「這裡死了那麼多？」網轟：瘋了吧

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

確診居隔擬縮為5+0 口罩令鬆綁再議 將分階段實施

記者鄒尚謙／台北31日電
莊人祥表示，本周ACIP委員將朝「7天縮短為5天」的方向進行討論；但確診者短暫外出部分，則因為要配套措施，尚不進行討論。(圖：指揮中心提供)
莊人祥表示，本周ACIP委員將朝「7天縮短為5天」的方向進行討論；但確診者短暫外出部分，則因為要配套措施，尚不進行討論。(圖：指揮中心提供)

昨新冠肺炎新增3萬1500例本土個案、中重症218例、死亡79例；指揮官王必勝說，近3周疫情下降雖緩，但趨勢向下，應該快脫離高原期了。但死亡個案數仍在高點，指揮中心發言人莊人祥解釋，目前致死率是反映前兩周的確診高峰。至於確診者隔離天數，莊人祥說，將朝「7+0」縮短至「5+0」規畫。

至於口罩禁令放寬，王必勝說，預計11月討論，方向為分階段實施，將與專家討論是否區分室內、戶外等區域，逐步解除口罩規定。

莊人祥說，指揮中心專家委員會近日將討論確診者隔離天數，朝現行「7+0」縮短至「5+0」，但何時公布、實施，仍須觀察11月7日防疫政策大幅鬆綁後的疫情變化。另確診者短暫外出部分，莊人祥說，這部分需要配套措施，本次會議不討論。

「可採取有條件式的放寬。」新光醫院副院長洪子仁說，全球大多數國家目前確診者隔離天數「7+0」的已很少，多為「5+0」，少數國家「3+0」；從紐西蘭的流病模組來看，台灣放寬至「5+0」，並不會造成疫情波動；且根據國外研究，Omicron確診者9成5在發病後3.3天，對社區傳播力就相當低了，現在討論「5+0」點剛好，不算太早。

疫情 口罩 防疫

上一則

新聞評論／讓獨派掌管故宮 如同讓狼看管羊群

下一則

註銷彭文正護照 外交部被批搞海外黑名單

延伸閱讀

衛福部官員夜奔競總 密會陳時中 藍批行政不中立

衛福部官員夜奔競總 密會陳時中 藍批行政不中立
蔣萬安批護航高端 王必勝反嗆：烏龍操作

蔣萬安批護航高端 王必勝反嗆：烏龍操作
台疫情大降14.8% 莊人祥：最快下周討論解隔放寬

台疫情大降14.8% 莊人祥：最快下周討論解隔放寬
台確診不能投票初估影響30萬人 王必勝：擬縮隔離天數

台確診不能投票初估影響30萬人 王必勝：擬縮隔離天數

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

2022-10-30 02:29
菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機赴台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體。（本報資料片）

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

2022-10-24 21:57
對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

2022-10-24 04:34
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58

超人氣

更多 >
警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明
梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因
24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手