台灣BA.5疫情缺緩 國際新變異株蠢動

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，台灣本土主流株仍為BA.5，占比92%。(圖：指揮中心提供)

台灣新一波BA.5疫情趨緩，但國際間新型變異株蠢蠢欲動，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土主流株仍為BA.5，占比92%，這波流行剛脫離高原期，民眾免疫力尚在，預估兩、三個月後將出現另一波流行，但仍無法預測屆時主流株為何。

羅一鈞表示，上周社區本土病例定序驗出96例BA.5，檢出率92%，境外移入病例變異株也以BA.5最多，占70%，其次為BA.2.75，占14%；BQ.1或BQ.1.1、BA.4.6不到10%，尚未驗出BF.7及XBB。

歐盟近日將新興病毒株BQ家族（BQ.1和BQ.1.1）列為重點變異株，預估到11月中旬占比恐達半數，成為主要流行株，明年初甚至超過八成以上。東南亞則較關注變異株XBB，XBB是新加坡 主流變異株，預估11月中上旬達流行高峰，印度、孟加拉及尼泊爾也都相繼檢出此變異株，一般預料BQ家族在亞洲地區不可能異軍突起，不會取代BA.5成為主流病毒株。

台灣昨新增2萬6336例本土個案，136例中重症個案、62人死亡，1月以來累計中重症3萬2092例，死亡累計1萬1530例。

莫德納 BA.1次世代疫苗 9月24日開打已累計113萬1213人次接種，新增2例疑似死亡個案，皆在接種2日內死亡。截至昨天為止，接種疫苗後疑似死亡個案共1575件，其中以AZ850人最多，其次為莫德納525件、BNT131件、高端60件、BA.1次世代疫苗6件、Novavax3件。