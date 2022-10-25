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11/7起鬆綁4措施 確診改7+0 郵輪可到台灣

記者楊雅棠、鄒尚謙、林海、盧逸峰／台北報導
台灣11月7日起鬆綁四大防疫措施，屆時不再強制公共場域測量體溫。圖為兩廳院入口測量體溫情況。(記者曾原信／攝影)
台灣11月7日起鬆綁四大防疫措施，屆時不再強制公共場域測量體溫。圖為兩廳院入口測量體溫情況。(記者曾原信／攝影)

台灣新冠肺炎連5天新個案低於4萬例，昨更下探3萬例以下，疫情正脫離高原期，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天宣布四大鬆綁措施，11月7日起取消公共場所強制量體溫及參與團體旅遊、健身房、8大行業等活動的第3劑追加劑或快篩規定，解除確診者同住家人隔離、確診者也改為「7+0」，期望生活逐漸回歸正常。

指揮中心記者會講台長桌也移除透明隔板，指揮官王必勝表示，2020年5月12日設立隔板迄今896天，現在台上更清爽，這是後疫情時代回歸正常的現象。

新光醫院副院長洪子仁認為「放寬措施比想像中慢一周」，但樂見政府宣布放寬隔離措施，這僅是第一階段，國外臨床研究發現，感染3.3天後，約95%感染者已無傳播能力，建議下一步將確診者縮短成「5+0」或「3+0」。政府應加快放鬆腳步，這樣就可趕上九合一選舉投票。

指揮中心昨天下午宣布四大鬆綁新制。王必勝表示，未來確診者同住者無論是否完成疫苗追加劑均採「0+7」的7天自主防疫，將提供接觸者4劑快篩試劑，於接觸匡列當天和有症狀時快篩。不過，自主防疫地點仍須符合1人1室和獨立衛浴等條件，外出要有兩日內快篩陰性證明，且禁止前往長照機構及醫院陪、探病，指揮中心不會追蹤上述規定，全由民眾自主管理。

此外，確診者隔離措施由「7+7」改為「7+0」，隔離滿7天只要檢驗陰性就可提前解除自主健康管理。依此新制，確診者7天居家隔離期間無法外出投票，王必勝表示是否再縮短7天隔離期，已請專家小組開會討論。

第三項解禁措施為不再強制營業場所公共場域量體溫，但各場所如醫院、住宿型長照機構，可視其營業服務性質是否延續。民眾參加宗教活動、團體旅遊或到健身房、八大行業場所時，也不必有完成第三劑追加劑或快篩的限制。

指揮中心也解除兩年8個月的「禁郵令」，核定國際郵輪可到台灣，但考量防疫風險較高，登船出遊或入境下船都須完整接種疫苗滿14天，並持當日或前一日篩陰證明。

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