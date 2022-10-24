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食藥署下指引？高端EUA提早1年

台灣新聞組／台北24日電
台灣逾百萬民眾接種過高端疫苗，但高端疫苗至今遲遲拿不到國際認證。(本報資料照片)
台灣逾百萬民眾接種過高端疫苗，但高端疫苗至今遲遲拿不到國際認證。(本報資料照片)

媒體人黃光芹日前揭露，高端疫苗原先要在今年中才完成二期臨床試驗，卻因衛福部食藥署去年5月突下達指引而趕鴨子上架。對此，食藥署長吳秀梅23日回應，世界上很多疫苗都是臨床試驗中就給予緊急使用授權（EUA），高端疫苗去年取得EUA並無不合理之處，但吳卻不回應是否公開二期臨床試驗結果。

據本報系聯合報報導，高端疫苗因提交給衛福部的報告可能資料不完整，有被撤銷EUA的可能，遲遲拿不到國際認證。包括高端和部分高端疫苗的擁護者，將之歸咎於國際因素，甚至是政治打壓。

對於遲遲未能通過WHO認證，高端疫苗最近曾發布新聞稿表示，是因為台灣並非WHO會員國，無法取得台灣認證後直接申請WHO認證，須經第三國藥監單位才能提出申請。至於本應在今年第一季公布的團結疫苗試驗期中報告，至今沒有宣布，前民進黨桃園市議員王浩宇說是因為政治打壓。

事實顯然並非如此，去年10月，高端獲選為WHO團結疫苗候選疫苗，證明這個說法不成立。在此之前，高端疫苗曾經多次受邀參加WHO的疫苗開發研討會，同時與會的幾乎都是已有WHO認證疫苗的國際大廠，WHO對高端不但沒有打壓，反而十分厚愛。

高端無法獲得國際認證，最重要且唯一的理由，就是試驗不合標準。依據WHO的指引，疫苗獲得認證，必須經過三期實驗，第三期實驗必須是雙盲臨床實驗，實驗組至少有2000人。只有二期實驗，在巴拉圭的三期實驗採用免疫橋接，實驗組只有1000人左右，不可能獲得國際認證。

據台北中國時報報導，黃光芹在臉書發文指出，從高端官網可見，原本二期臨床試驗是2022年下半年完成，如今整整提前快1年，連高端總經理陳燦堅也坦承，2020年底開始二期臨床試驗，原就預計2022年中完成，但因食藥署突然下一道指引，要求他們依規範做，才打亂原定時程。

此外，審計部日前提出新冠疫苗採購專案查核報告，羅列5大缺失，指衛福部採購未能完全遵循政府採購法相關規定，參與審計部調查的工程會，將赴立法院衛環委員會專案報告，報告中反駁審計部說法，改稱「採購皆符合採購法程序規定」。國民黨立委李德維認為，工程會說法根本是見樹不見林，只參與一小部分就急著替衛福部、疫情指揮中心擦脂抹粉，真是滑天下之大稽。

高端疫苗 WHO EUA

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