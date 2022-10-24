病例數若續減 最快下周研議縮短隔離

莊人祥表示，上周總病例數為26萬6020例，較前一周31萬2085例減少4萬6065例，下降14.8%。若下降趨勢持續，最快下周將討論隔離天數縮短事宜。（圖：指揮中心提供）

本土個案連4天低於4萬例，疫情 可望在近期脫離高原期，指揮中心發言人莊人祥表示，上周總病例數為26萬6020例，與前一周31萬2085例相降，下降14.8%，若下降趨勢持續，最快下周討論隔離天數縮短事宜，有望為九合一大選確診民眾投票 限制解套。

本土疫情逐步脫離高原期，新冠仍屬第五類傳染病。衛福部長薛瑞元表示，改為第四類要視疫情發展，目前單日仍有3萬多例確診，未到可以改類情形。

至於確診者是否能出門投票？薛瑞元表示，這是中選會權責，目前技術上有困難，而衛福部或指揮中心皆以疫情為主要考量，但「確診者隔離天數縮短」是可以討論的，而確診者投票原則為「可以出門就能投票」。

不過，台大醫院智慧醫療中心副主任李建璋則認為，BA.5疫情雖然已經開始反轉向下，但仍不可貿然免除隔離，因為新變異株再掀新一波疫情，屆時部分民眾將重複感染，脆弱族群將罹患腦炎，甚至死亡。

李建璋強調，新冠肺炎可以降級，但「輕症資訊通報」不應降級，應像氣象播報以「縣市或地區」、「燈號」來顯示地區流行程度，讓各縣市有不同決定。

此外，台灣大學公共衛生教授詹長權表示，政府的解封政策並沒有看到與病毒共存的目標，只是不斷修正檢疫、隔離政策，卻沒相關配套，以目前確診率應還要再下降30倍、死亡率下降13倍，「不應容許每天有3、5人因新冠死亡」。

詹長權說，目前台灣對於高齡者的疫苗覆蓋率，真的不夠高，另外有的幼童有的染疫病逝，從公共衛生角度，死亡是發現太晚，並不是染疫到死亡時間太快，這也是篩檢 的頻率不夠，篩檢工具不夠普遍、也不夠敏感。