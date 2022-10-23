確診不能投票 前疾管局長蘇益仁籲新冠快降級

蘇益仁說，指揮中心每天記者會只是唸數字，應立即讓新冠疫情降級，將防疫工作回歸疾管署即可。(本報資料照片)

確診者不能出門投票 遭質疑違憲，指揮中心擬縮短確診者隔離天數，減少受影響人數。前疾管局長蘇益仁表示，今年台灣超過729萬人確診，有99%以上症狀輕微，如果沒有篩檢，也不會有陽性，流感 確診者不會被限制投票，因為台灣已經與流感共存，但是對新冠的做法卻大相逕庭，中央不是喊話要與病毒共存嗎？

蘇益仁表示，過去將新冠肺炎列為第五類，因為對這疾病不了解，如今邊境 解封、不再隔離入境者，為何境內仍留有管制，許多作法都不一致，呼籲指揮中心應盡速調降新冠為第四類。

此外，台灣新冠本土病例連續3天跌破4萬例，指揮中心公布，昨新增3萬5601例本土個案，另確診個案中新增52人死亡。近日多種病毒活躍，1名1歲男童疑有MIS-C及細支氣管炎，住院中檢出呼吸道融合病毒，此案是否為國內首例？指揮中心發言人莊人祥表示症狀不易分辨，仍待觀察。

莊人祥表示，昨新增病例數相較前天減少1595例，減少約4.3%，相較上周日，減少7877例，減少18.1%。新增中重症153例，包括重症53例。死亡個案中，較年輕個案為20多歲男性，為神經系統疾病患者，確診到死亡僅4天。

昨新增特殊重症個案為1歲男童，9月22日確診，10月7日起陸續有發燒、咳嗽、流鼻水、腹瀉、嘔吐、全身紅疹、紅眼等症狀，12日到急診，發炎指數升高、凝血功能異常、肺部喘鳴，懷疑有MIS-C及細支氣管炎住院，給予免疫球蛋白藥物，住院中也檢驗呼吸道融合病毒陽性，治療後好轉於17日出院。

該童同時出現MIS-C、細支氣管炎及呼吸道融合病毒，是否為台灣首例？莊人祥表示，通常MIS-C個案住院後，很難了解後續有無發生類似呼吸道融合病毒，但可能類似呼吸道融合病毒的患者，醫師會懷疑MIS-C，後續才研判為呼吸道融合病毒。