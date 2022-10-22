高端之亂 趙少康批蔡英文是始作俑者該負責

資深媒體人趙少康。(本報資料照片)

高端疫苗 遲遲無法提出海內外疫苗保護效益報告，緊急使用授權（EUA）恐遭衛福部廢止，施打高端民眾要去日本還要另外花3500元（台幣，下同，約109美元）作PCR或補打其他疫苗，補打方案也讓專家憂心將出現「免疫耐受」、抗體濃度持續時間恐縮短。對於高端引發的爭議，中廣董事長趙少康 昨批評，蔡英文 總統就是始作俑者，要負最大責任。

本報系聯合報報導，台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋指出，若不斷施打疫苗，免疫系統重複對抗同一種抗原，未來可能「不再將它當敵人」，有效時間可能縮短，若未來每一年都要施打新的次世代疫苗，過去施打太多劑次的人，抗體反應時間縮短。此疑慮是透過過去施打四劑經驗推論，籲政府應委託學術單位做相關試驗，保障國人健康權益。

對此，ACIP委員會召集人李秉穎表示，人體免疫系統有調節機制，每次施打疫苗或接觸到病毒，身體所產生的抗體到達一定極限值後，不會無限地往上升，即使打到第五劑或第六劑，體內抗體也不會超過極限值，抗體達到極限後，體內抗體消退速度不受影響。

台北中國時報報導，趙少康說，當初就是蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、副總統賴清德都把手臂獻給高端，率文武百官、民進黨立委打高端，又高揭「愛台灣、打高端」旗號號召民眾施打，讓很多年輕人跟進，結果卻因此變成哪都不能去的高端戰士，始作俑者的蔡英文不能兩手一攤撇清責任。

立法院國民黨團總召曾銘宗，特別點名擔任疫情指揮官時拍板採買高端疫苗的陳時中，批評陳當時明知或不知高端有沒有效，就用約40億元公帑去買，若最後確定沒有效益，已涉及瀆職，除了政治責任外，還有法律與財務責任。