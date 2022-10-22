我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登想連任欲語還休 稱妻子覺得不該一走了之

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

「高端族」赴日PCR費用高端付？王必勝：朝此規畫

記者許政榆、楊正海、鍾維軒／台北22日電
「高端族」須自費做PCR才能赴日，指揮中心指揮官王必勝表示，相關費用研擬由高端支付。（本報資料照片）
「高端族」須自費做PCR才能赴日，指揮中心指揮官王必勝表示，相關費用研擬由高端支付。（本報資料照片）

日本要求旅客需施打三劑國際認證疫苗、或持PCR陰性證明才能入境，高端疫苗不在此限，等於「高端族」須自費3500元台幣（約109美元）做PCR才能赴日，指揮中心火速於10月19日開放「高端族」補打方案。但指揮中心統計，截至昨日，高端補打人數僅個位數。

高端因日本未認證，近期屢有傳言「高端無效」等語。國民黨台北市長候選人蔣萬安昨指出，政府採購高端疫苗就是亂搞，「現在才放話說品質不好，繼續打到無辜民眾身上，讓我們非常無法接受。」衛福部前部長陳時中說，對於「聽說的」事情就不評論。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎昨指出，「高端無效」說法不通，各國國情、規格不同，但不代表產品無效。

食藥署去年通過高端EUA審查，附帶條件為一年後需提供海內外保護效力報告，高端初步資料遭退回後，限期補件至10月底。李秉穎日前接受媒體人周玉蔻專訪，談及高端補件資料時，他說，高端有送報告，但聽說「品質不好」，此言論引發各方批評，他昨澄清，是指研究報告品質不好，不是疫苗品質不好。

至於無黨籍台北市長候選人黃珊珊等人喊話，應由高端公司替赴日民眾負擔PCR費用，指揮中心指揮官王必勝昨表示，「已與高端聯繫，目前朝這此方向規畫」。

高端疫苗 日本 陳時中

上一則

高端之亂 趙少康批蔡英文是始作俑者該負責

下一則

瘋傳女演奏家裸照逼分手砲 恐怖前男友判賠100萬

延伸閱讀

高端疫苗價差6億元 藍委問：錢進了誰口袋？

高端疫苗價差6億元 藍委問：錢進了誰口袋？
台北市長選舉號次抽籤 陳時中12、蔣萬安6、黃珊珊8

台北市長選舉號次抽籤 陳時中12、蔣萬安6、黃珊珊8
黑白集／黃花崗撐18歲公民權？ 黃珊珊似是而非

黑白集／黃花崗撐18歲公民權？ 黃珊珊似是而非
台灣出境開放補打3劑 專家：高端等於無效

台灣出境開放補打3劑 專家：高端等於無效

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

2022-10-17 13:20
黃義交。本報系資料照

失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

2022-10-17 16:29
前立委黃義交。本報系資料照片

黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗

2022-10-17 10:39
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作
影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場
快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首

快看世界／全球空氣質量最差地 美西這城二度居首