「高端族」赴日PCR費用高端付？王必勝：朝此規畫

「高端族」須自費做PCR才能赴日，指揮中心指揮官王必勝表示，相關費用研擬由高端支付。（本報資料照片）

日本 要求旅客需施打三劑國際認證疫苗、或持PCR陰性證明才能入境，高端疫苗 不在此限，等於「高端族」須自費3500元台幣（約109美元）做PCR才能赴日，指揮中心火速於10月19日開放「高端族」補打方案。但指揮中心統計，截至昨日，高端補打人數僅個位數。

高端因日本未認證，近期屢有傳言「高端無效」等語。國民黨台北市長候選人蔣萬安昨指出，政府採購高端疫苗就是亂搞，「現在才放話說品質不好，繼續打到無辜民眾身上，讓我們非常無法接受。」衛福部前部長陳時中 說，對於「聽說的」事情就不評論。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎昨指出，「高端無效」說法不通，各國國情、規格不同，但不代表產品無效。

食藥署去年通過高端EUA審查，附帶條件為一年後需提供海內外保護效力報告，高端初步資料遭退回後，限期補件至10月底。李秉穎日前接受媒體人周玉蔻專訪，談及高端補件資料時，他說，高端有送報告，但聽說「品質不好」，此言論引發各方批評，他昨澄清，是指研究報告品質不好，不是疫苗品質不好。

至於無黨籍台北市長候選人黃珊珊等人喊話，應由高端公司替赴日民眾負擔PCR費用，指揮中心指揮官王必勝昨表示，「已與高端聯繫，目前朝這此方向規畫」。