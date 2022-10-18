3大新興變異株在台灣現蹤 傳播力增加

3大新興變異株已在台灣現蹤，指揮中心表示最好預防方式仍是接種疫苗。(本報資料照片)

新冠肺炎昨新增2萬8806例本土個案，指揮中心疫情 監測組組長周志浩說，較上周一減少10.2%，但仍在高原期。部分專家估計11月21日起單日新增個案可降到萬例以下，但指揮官王必勝說：「沒有這樣的把握，如果是也很高興。」

目前台灣疫情以BA.5變異株為主，指揮中心上周抽檢定序41例本土個案病毒株，僅一例為BA.2，40例BA.5，占比升至9成8。

不過，3大新興變異株陸續在台灣現跡，醫療應變組副組長羅一鈞說，上周於機場驗出一例自美國入境的BF.7個案，已累計4例；此外，9月驗出兩例BQ.1.1、一例XBB。但幸均屬境外移入個案。

羅一鈞說，這3種新變異株具有傳播力增加、免疫逃脫導致疫苗 保護下降，以及單株抗體可能需要更新才能因應等3大特點；BF.7和BQ.1.1以中國大陸、歐美等國為主；XBB以東南亞為主，目前已成新加坡主要病毒株。

羅一鈞說，下個主流株還很難預測，需持續監測，及觀察本土病例檢出情況。「最好預防方式仍是接種疫苗。」羅一鈞說，次世代疫苗是針對Omicron變異株設計，而這3種新型變異株都屬於Omicron分支，因此接種次世代疫苗均有助於增強免疫、預防感染及重症。

台灣已開打莫德納次世代疫苗，累計78萬3015人接種，但最新疫苗接種後不良事件通報資料顯示，新增一例接種莫德納次世代雙價疫苗後死亡個案，為92歲女性於接種7日後死亡，現已累積4例疑似致死事件。指揮中心發言人莊人祥說，此案正在司法相驗中，待釐清因果關聯性。另昨新增53例死亡、177例中重症個案。

10月13日入境檢疫改採「0+7」，並解除禁團令，每周入境人數也放寬到15萬人次。各航空公司到年底雖已規畫陸續增班，其中日本航線 甚至將比現行多出2倍航班，不過航空業回溫速度恐沒這麼快。交通部預估本周入境約6萬人次，僅每周上限的4成，且預估明年客運量也僅能恢復到疫情前的4成。

立法院交通委員會昨進行交通部業務報告。根據國際航空運輸協會預測，航空市場約需至113年才能達到疫情前1年、108年航空運量水準；交通部則預估，今年國際航線客運量約595萬人次，僅108年的一成，明年估可達2397萬人次，但也僅約108年的4成。

以近期開放情況為例，交通部民航局長林國顯說，預估本周入境人次約6萬人。該數字根本還用不完每周上限，僅每周上限15萬人次的4成。

但看好未來市場逐漸回溫，根據交通部統計，各航空公司今年底已規畫每周飛航1107班，將較10月增班約8成，其中日本因大幅放寬入境檢疫規定，且為台灣人喜愛旅遊地點，日本航線增幅最大，由每周104班增至312班；東南亞次之，由每周248班增至383班。交通部說，目前已與57個國家地區簽署雙邊航空服務協定，民航局也擴增新航點，包含德國慕尼黑航點及帛琉擴增航班容量等。

因應後續需求，交通部長王國材昨在立法院答詢時也表示，已與指揮中心討論，擬再擴大開放每周入境人數，但現在還在討論中。