3大新興變異株在台現蹤跡 傳播力增加

三大新興變異株已在台灣現蹤，指揮中心表示最好預防方式仍是接種疫苗。本報資料照片

台灣新冠肺炎17日新增2萬8806例本土個案，指揮中心疫情 監測組組長周志浩說，較上周一減少10.2%，但仍在高原期。部分專家估計11月21日起單日新增個案可降到萬例以下，但指揮官王必勝說：「沒有這樣的把握，如果是也很高興。」

目前台灣國內疫情以BA.5變異株為主，指揮中心上周抽檢定序41例本土個案病毒株，僅1例為BA.2，40例BA.5，占比升至九成8。

不過，3大新興變異株陸續在台灣現跡，醫療應變組副組長羅一鈞說，上周於機場驗出1例自美國入境的BF.7個案，已累計4例；此外，9月驗出兩例BQ.1.1、1例XBB。但幸均屬境外移入個案。

羅一鈞說，這3種新變異株具有傳播力增加、免疫逃脫導致疫苗 保護下降，以及單株抗體可能需要更新才能因應等3大特點；BF.7和BQ.1.1以中國、歐美等國為主；XBB以東南亞為主，目前已成新加坡主要病毒株。

羅一鈞說，台灣國內下個主流株還很難預測，需持續監測，及觀察本土病例檢出情況。「最好預防方式仍是接種疫苗。」羅一鈞說，次世代疫苗是針對Omicron變異株設計，而這3種新型變異株都屬於Omicron分支，因此接種次世代疫苗均有助於增強免疫、預防感染及重症。

台灣國內已開打莫德納 次世代疫苗，累計78萬3015人接種，但最新疫苗接種後不良事件通報資料顯示，新增1例接種莫德納次世代雙價疫苗後死亡個案，為92歲女性於接種7日後死亡，現已累積4例疑似致死事件。指揮中心發言人莊人祥說，此案正在司法相驗中，待釐清因果關聯性。

另17日新增53例死亡、177例中重症個案，包括1名6歲男童的多炎症症候群（MIS-C）個案。