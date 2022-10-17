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台疫情持平應不會再上升 是否能脫離高原期看本周

記者楊雅棠／台北17日電
莊人祥表示，現在疫情呈現持平的趨勢，接下來可能還會有些起伏，要等到19日的病例數回報，才會比較清楚接下來疫情走勢。(圖：指揮中心提供)
莊人祥表示，現在疫情呈現持平的趨勢，接下來可能還會有些起伏，要等到19日的病例數回報，才會比較清楚接下來疫情走勢。(圖：指揮中心提供)

新冠肺炎本土病例數下降中，昨新增4萬1481例，較前一天下降4.6%，較上周日則下降6.7%。疫情是否脫離高原期？指揮中心發言人莊人祥表示，疫情現在呈現持平趨勢，可能還會有些起伏，要看這周病例數變化，但是疫情應不會再上升。

指揮中心統計，上周總病例數為31萬2139，與前一周32萬3392例相較，下降3.5%，疫情呈現微降。莊人祥說，中秋節時疫情正處上升階段，因此連假過後疫情增幅較快，上升趨勢明顯；國慶連假時，疫情維持在高原期，連假結束後呈現下降趨勢。

另外，昨天新增187例中重症案例，包括121例中症、66例重症，其中包括1例「孩童多炎症症候群」（MIS-C）重症個案。

莊人祥說，案例為13歲青少女，患有異位性皮膚炎，曾接種3劑疫苗，9月23日確診後，出現持續未消的全身性皮疹，9月28日則間歇發燒，至門診就醫後服藥未改善，10月5日至急診就醫，發現發炎指數升高、凝血功能異常，但經類固醇等藥物治療，日前已出院。

目前13歲至18歲青少年重症累計21例，以肺炎11例最多，其次為MIS-C6例、3例共病、1例心肌炎，共造成6例死亡（肺炎5人、心肌炎1人）。1月至今，中重症累計3萬684例，其中1萬1054例死亡；中輕症或無症狀患者仍為多數，占99.57%。

疫情 疫苗 指數

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