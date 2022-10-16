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千日頌德大會 最該被感謝的一線防疫人員晾在角落

記者 陳雨鑫
疫情指揮中心15日成立1000天，以「千錘百鍊，蘋安幸福」為題舉辦活動，蔡英文總統送上象徵平安的蘋果，指揮中心指揮官王必勝（左）與衛福部長薛瑞元（右）人手一顆。(記者葉信菉／攝影)
疫情指揮中心15日成立1000天，以「千錘百鍊，蘋安幸福」為題舉辦活動，蔡英文總統送上象徵平安的蘋果，指揮中心指揮官王必勝（左）與衛福部長薛瑞元（右）人手一顆。(記者葉信菉／攝影)

面對百年大疫，指揮中心成立屆滿1000天，15日盛大舉辦「千錘百鍊，蘋安幸福」活動，但行政院長蘇貞昌在致詞時不忘提及政治口水「對抗病毒以外，還得對抗比病毒更毒的口舌是非」；指揮官王必勝也不忘替參選台北市長的前長官陳時中拉抬，看似要感謝防疫人員，最終也只是一場頌德大會。

15日有三位一線防疫人員分享防疫過程，回想曾長達五個月無法休假、守住邊境種種堅辛、採購疫苗在半夜與國外開視訊會議，甚至王必勝處理武漢包機曾被建議穿尿布，其實都令人感佩。

這1000天若有人應該被感謝，一線防疫人員當之無愧，但他們只能坐在圓桌的角落、現場不開放媒體採訪，發言時間不及政治人物暢談「台灣NO.1」。

新冠病毒從沒有名字的病毒到被官方稱為「武漢病毒」，國際反對歧視聲浪四起，但指揮中心歷經數月之後才漸漸改用中性的「COVID-19」稱之。指揮中心的1000天，只要遇到兩岸議題，總是充滿濃濃政治味，包含禁止陸配子女入境、BNT採購、裁罰浙江台商父親等，近期邊境開放，卻遲遲未恢復小三通復航。

自詡還有許多事情要做的指揮中心，面對各界質疑，總一貫以擠牙膏方式回應，對於新冠疫苗採購價，一開始絕口不提，經立委多次詢問才說出解密時間，後續才加碼，高端疫苗裁罰遭審計部糾正是行政疏失，面對問題永遠說不清講不明。

台灣邊境已於10月13日重啟，正式走進與病毒共存時代，有關指揮中心下一步，各路專家多次建議調降新冠肺炎的傳染等級，準備退場並設法讓新冠病毒監測防治回歸正常體制，準備解散，應是指揮中心接下來最重要的任務。

防疫 高端疫苗 邊境

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