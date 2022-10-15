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台增80死創BA.5疫情新高 9旬婦流感亡今年首例

記者沈能元、陳雨鑫／台北15日電
台灣入境「0+7」上路，不少民眾選擇出國旅遊，但疫情仍在高原期，14日新增死亡80例，創此波BA.5疫情以來新高。(記者盧逸峰／攝影)
台灣入境「0+7」上路，不少民眾選擇出國旅遊，但疫情仍在高原期，14日新增死亡80例，創此波BA.5疫情以來新高。(記者盧逸峰／攝影)

台灣疫情仍在高原期，昨天新增本土案例4萬8205例，死亡80例，高於10月8日的76例，創此波BA.5疫情以來新高。指揮中心統計，今年累積確診個案逾700萬例，死亡病例達1萬912例，致死率萬分之16，分析3大死亡原因為65歲以上、具潛在疾病，有66%未打滿3劑疫苗。

指揮中心疫情表示，死亡80例較前幾天增加，可能與雙十連假時醫院未通報病例有關；分析今年1萬多例死亡個案，發現死亡病例多為65歲以上，占84.6%，具潛在疾病達90.6%，未打滿3劑疫苗有66.7%。中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬說，65歲以上長者應速接種疫苗，以防染疫後引發重症、死亡。

陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁依「Our World In Data 」統計，今年1月至10月9日，英國Omicron致死率萬分之54.6，高於台灣的萬分之16，但日本萬分之13.7，紐西蘭萬分之11.2，南韓萬分之9.5，均低於台灣。

若以全人口致死率觀察，台灣萬分之4.6與南韓、紐西蘭相去不遠。洪子仁說，台灣並非全球表現最差，優於歐洲及美國，這應與指揮中心6月底放寬快篩陽為確診，加速給抗病毒藥物，有效降低中重症人數有關。

台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民說，此波疫情重症死亡人數在60至70人左右，已持續2至3天，可見疫情在1、2周前相對穩定。面對今年確診病例致死率達萬分之16，指揮中心應分析死亡病例從確診、治療等細節，加以改進並向民眾宣導，「把能救的盡量救回來」。

此外，台灣邊境大開，民眾自我防疫措施似乎也解封。「3病1菌」，即新冠肺炎、流感、呼吸道融合病毒、肺炎鏈球菌疫情同時升溫；衛福部疾管署昨公布今年流感季首例「流感重症死亡」案例。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，「3病1菌」可能在同一人身上同時造成感染，高風險族群應接種疫苗，勤洗手、戴口罩等防疫措施更不能鬆懈。

台灣今年首例流感重症死亡案例為90多歲女性，具慢性病史，且為長照機構住民，今年未接種流感疫苗，國慶日當天呼吸不順、體溫偏低，送醫後當天死亡。

除了流感，林口長庚新生兒科短短兩周內收治六名尚未滿月嬰兒感染呼吸道融合病毒，他憂心，解封後台灣的嬰幼兒恐出現「免疫負債」，缺乏對抗非新冠病毒的能力。

流感疫苗 疫情 防疫

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