疫情仍高峰 指揮中心最快明春解散

各界關注中央流行疫情指揮中心何時解散。知情人士指出，時間點最快可能會落在明年3月，但也可能在明年6月30日解散。(圖：指揮中心提供)

13日為邊境開放首日，但台灣疫情 仍處高峰，單日新增5萬3356例本土個案，為本波BA.5疫情次高紀錄，今年累積病例數也突破700萬大關，專家預估，新變異株BF.7即將入侵社區，掀起另一波疫情，指揮中心指揮官王必勝表示，迄今已驗出3例BF.7境外移入個案，因此，暫不考慮鬆綁確診者與同住家人居家檢疫措施，口罩禁令可能到11月才逐步放寬。

解封後各界關注中央流行疫情指揮中心何時解散。知情人士指出，時間點最快可能會落在明年3月，但也可能依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」到明年6月30日解散。

據悉，指揮中心何時解散，總統府、行政院及衛福部內部都有一番論戰，知情人士表示，11月起將進入流感流行期，明年春節達最高峰，加上開放國境有新冠疫情，雙重夾擊下，短期內仍需指揮中心。

權威醫學期刊「刺胳針」一項研究顯示，流感合併新冠肺炎 感染，30日內死亡率增加6倍；肺炎鏈球菌合併新冠肺炎感染，30日內死亡率提升8倍。台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，多病毒感染是今年秋冬疫情重點，未來3個月民眾將面臨重大流病威脅，務必接種流感疫苗 、次世代疫苗。

知情人士透露，王必勝與行政院的工作默契還在「磨合中」，王必勝日前受訪提早公布「0+7」政策，讓行政院內部反彈，接下來指揮中心將面臨新冠肺炎及流感疫情同步爆發，「指揮官恐怕要皮繃緊」。

衛福部預防接種諮詢委員會召集人李秉穎指出，最近許多醫院人滿為患，民眾應踴躍接種流感疫苗。民眾出國旅遊搭飛機時應全程戴口罩，減少接觸感染。