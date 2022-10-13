邊境解封 台商返鄉仍有CT值標準不同、航點不足2阻礙

兩岸往來航班架次、航點還處於緊縮，且對新冠檢測的ＣＴ值標準不一，對台商回家的「最後一哩路」帶來不確定性。示意圖。( 本報資料照片)

台灣入境解封「0加7」，大陸台商樂觀其成，並計畫在近期或明年春節返鄉團圓。但台商受訪時也提到，由於兩岸往來航班架次、航點還處於緊縮，且對新冠檢測的CT值標準不一，仍對他們回家的「最後一哩路」帶來不確定性。

北京 台協副會長兼秘書長陳哲彬表示，「0加7」政策一出後，身邊很多久沒回台灣的朋友，都打算訂票回台了。他說，明年春節台商回台人數可能比今年增加3到5成。

在北京創業的台青小包智工聯合創始人徐韜也說，今年初他返台過年「7加7」，回北京「14加7」，1個半月有1個月都在隔離。兩岸邊境 管制放鬆，時間和金錢成本都比較能負擔。

長期協助台商的昆山市世紀國際旅行社總經理張慧美說，長三角地區，很多台商都2、3年沒有返台了，大家歸心似箭，前天下午就接到大量詢問。陳哲彬說，以北京為例，除夕前幾天，如果沒有增班很難滿足需求。

廈門台協會長吳家瑩說，兩岸邊境管制逐步開放，對促進融合發展至關重要。但他指出，台灣CT值標準是30，大陸是35，有朋友落地中國大陸後「變成陽性」，這可能需透過兩岸相關部門洽談解決。

吳家瑩補充，大陸航空公司月底將復飛上海桃園航線 ，對台商是一大鼓舞，大家都期待航線恢復正常，珠三角等地航點陸續復航。

不過，一名航空公司代表坦言，航點恢復問題「取決台灣」，至於航班能否增加，目前因大陸仍有集中隔離要求，各城市防疫點不夠及當局以復航國際線為優先，短期內要恢復可能較有難度。