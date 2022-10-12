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台邊境解封 專家仍籲搭機全程戴口罩 指揮中心明年解散

記者邱宜君／台北即時報導
李秉穎（右）接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》廣播節目專訪，他表示，雖然現在旅遊疫情建議已經降級到二級，但到當地仍須採取較強防護，比如戴好口罩、注意人群聚集的地方。(取材自自《新聞放鞭炮》直播)
李秉穎（右）接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》廣播節目專訪，他表示，雖然現在旅遊疫情建議已經降級到二級，但到當地仍須採取較強防護，比如戴好口罩、注意人群聚集的地方。(取材自自《新聞放鞭炮》直播)

10月13日是台灣邊境檢疫0+7新制首日，估計旅遊返台的民眾也會陸續增加。衛福部預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人李秉穎表示，平均每3到6個月就會出現新變異株，國外現在有BF.7，過去「鎖國」要求14天檢疫，變異株也會在2到3個月進入台灣。

他說，現在0+7上路，BF.7會比過去更快侵台，民眾千萬不要等BA.5次世代疫苗，到時候主流株又變BF.7，永遠等不到。

李秉穎今天上午接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》廣播節目專訪，李秉穎表示，雖然現在旅遊疫情建議已經降級到二級，但到當地仍須採取較強防護，比如戴好口罩、注意人群聚集的地方。

對於解封後出境旅遊潮，李秉穎說，搭飛機一定要全程戴口罩，因為機艙內氣流很強，平常飛沫只能飛兩公尺，但在飛機上可以飛很遠，去上廁所的時候也要很注意防範接觸感染。

周玉蔻問，指揮中心何時可以結束這次光榮任務？李秉穎指出，至少要等當新冠感染嚴重程度小於流感，這時便可以不需要再去統計所有確診人數，把法定傳染病和指揮中心一起降級，像流感一樣只通報重症、不用計算輕症。目前還是需要全部通報，輕症資料、必須知道每天確診人數多少、需不需要調整防疫政策。

李秉穎說，最近他比較新冠和流感在兒童的死亡率，發現新冠還高於流感，雖然不到10倍，但估計要降低到跟流感一樣，還需要一段時間，但無法精確知道需要多久。只能模糊地說，時間點應該是落在明年。

李秉穎說，至於在明年初還是明年中？這就說不準。至於口罩，還會繼續戴一陣子，因為「這是成成本效益最高，而且大家都已經戴習慣了」。

周玉蔻問，是否代表確診人數永遠不會下降了？醫療機構會不會負擔重？李秉穎說，未來新冠確診人數會向流感一樣波動，但因為大多是輕症，就不需要那麼注意它。

李秉穎表示，現在新冠的重症死亡比例並沒有升高，不會造成醫療機構的額外負擔，醫療機構現在面對到更多的是其他感染症，例如流感、呼吸道融合病毒，之前幾年秋冬幾乎消失的傳染病，現在都變多，偵測發燒對於新冠防疫已經沒有太大意義，所偵測到的發燒者的大多是流感，呼籲民眾要踴躍接種流感疫苗

流感疫苗 口罩 防疫

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