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台灣邊境13日解封 全球疫情警示降為2級

本報系記者／連線即時報導
13日零時起，台灣國境解封，入境「0加7」上路，無須居家檢疫，機場回復常態入境通關程序，無症狀入境旅客可搭乘大眾運輸工具。圖為旅客在桃園機場出境大廳自拍留念。記者黃仲明／攝影
13日零時起，台灣國境解封，入境「0加7」上路，無須居家檢疫，機場回復常態入境通關程序，無症狀入境旅客可搭乘大眾運輸工具。圖為旅客在桃園機場出境大廳自拍留念。記者黃仲明／攝影

台灣新冠肺炎疫情以來，長達939天的邊境管制13日解封，凌晨零時起實施「0加7」新制，入境者免居家檢疫。指揮中心12日宣布，全球新冠肺炎旅遊疫情建議等級從第三級的警告（Warning），調降至第二級「警示（Alert）。

13日凌晨起入境旅客只需7天自主管理，機場幾乎恢復至疫情前常態入境通關程序，不用再做PCR檢測，機場內因疫情設立的旅客審單通關及居家檢疫作業設施將撤除，與疫情前唯一不同之處為提領入境行李時，可以拿到家用快篩試劑；入境者除親友接機，無症狀者可搭乘巴士客運等大眾交通工具，不用等防疫車輛，機場觀景台等公共服務設施都回復常態開放。

8千處社交距離貼紙連夜清除

機場公司12日完成最後一班旅客入境後，動員近600名清潔人員，連夜將近8千處「維持社交距離」地貼與座椅貼清除並除膠，讓機場運作恢復疫情爆發前的常態。

因應新冠疫情，國內針對旅遊疫情自2020年3月21日開始第三級「警告」，實施國門入境管制，指揮中心發言人莊人祥表示，設立旅遊疫情建議等級的目的，在於讓民眾出國前能注意旅遊目的國家疫情狀況，作為個人防護準備參考。研究顯示，接種疫苗加強劑對BA.5變異株仍具保護力，對健康風險衝擊相對為輕，因此，全面調降旅遊疫情建議等級至第二級。

根據桃園機場航班運量預報表顯示，13日有1萬2322人次入境、6238人次出境，出入境航班共270架次。交通部觀光局表示，13日有20團、244名國際觀光客來台，其中包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、越南的團體旅客。預估10月底前還有230團，3630人來台。

13日入境首發團是來自泰國的旅客，總計44人，下午還有兩團、合計55人的泰國旅行團抵台，泰國成為台灣重啟國門首日的最大客源國。

王必勝、蔡英文總統赴機場送往迎來

為歡迎暌違近千日的外國旅行團，不僅觀光局將安排迎賓活動、歡迎入境首發團，指揮中心指揮官王必勝也到機場歡迎首批旅客，蔡英文總統則於13日下午1時30分視察桃園國際機場，歡送出境旅客。

除了桃機外，據航空公司訂位資料，13日松山、台中及高雄小港等3處機場的到、離站旅客約1萬人次，其中，國際線有8班航班、旅客近800人。民航局表示，各處機場已完成整備，讓旅客慢慢回到疫情前的旅遊形態。

交通部長王國材表示，台灣將展開雙臂歡迎全世界觀光客，請運輸業、觀光旅遊業一起努力讓全世界看見台灣，也要把服務、遊程都做好；盼觀光市場能在2024年回到疫情前的水準，明年努力衝到疫情前的5成以上。

疫情 機場 觀光

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