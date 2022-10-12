新聞眼／疫情仍在高峰開放邊境 讓人安心的政策在哪

指揮官王必勝說，台灣不會走回禁止內用、邊境嚴管等嚴格防疫措施的老路。（本報資料照片）

台灣今年已有689萬多人染疫、死亡人數1萬766人，此波BA.5疫情 發展超乎指揮中心預期，原以為10月初就能脫離高原期，但迄今仍處於單日確診數4、5萬人的高峰。雙十連假，各地人潮不斷，邊境 開放在即，不少民眾擔心疫情持續嚴峻，如何在解封及防疫 間取得平衡點將是民眾最重要的生活課題。

11日新增4萬1364例本土個案、74例中重症及36例死亡個案。台大公衛教授詹長權批評中央防疫指揮系統和防疫措施失當，未將疫情壓制在「低感染數」和「低死亡數」的「可控制狀況下的與病毒共存目標」，想問蔡英文總統「台灣新冠防疫的新方向在哪裡」？

指揮中心指揮官王必勝說，防疫政策從「清零」轉向「與病毒共存」迄今半年，台灣不會走回禁止內用、邊境嚴管等嚴格防疫措施的老路。王必勝找出眾多防疫成績，強調「台灣不會再走回頭路」，但這真能讓民眾安心嗎？

明天「0＋7」上路，指揮中心強調境外移入個案對台灣疫情影響不大、BA.5變異株致死率有多低，希望人民學習與病毒共存，但眼前染疫人數就是居高不下，要人如何安心。

除了信心喊話外，指揮中心應從制度、抗病毒藥物著手，做好因應，迎接鬆綁後可能的挑戰。例如，許多確診民眾擔心隔離七天影響工作、生活而隱匿不報成為黑數，在社區傳播病毒，指揮中心對此卻是雙手一攤，莫可奈何。

抗病毒藥物上，南韓早在5月中旬擴大「倍拉維」（Paxlovid）使用範圍，12歲以上即可使用，台灣迄今仍以年齡、慢性病等條件嚴格限制用藥資格，連安全性高、副作用較低的「清冠一號」也是如此，民眾染疫後只能自求多福。