台鎖國939天解封 指揮中心：不走清零回頭路

台灣邊境即將在13日鬆綁為「0+7」，出境的旅客只要在13日之後返台就不需隔離，入境時也可搭乘大眾運輸系統。（記者黃仲明／攝影）

台灣邊境 因新冠肺炎 「關閉」939天後，明天將解封，入境採0+7免隔離，單周入境人數上限放寬到15萬人，明天將有1萬2000多名旅客入境，是今天入境人數的3.4倍。不過，日本昨天早一步解禁自由行，不少國人搶先赴日，返台剛好能「0＋7」。還有很多年輕人為了順利出國而搶打莫德納次世代疫苗。

新冠肺炎疫情爆發後，台灣於2020年3月19日全面實施邊境管制，限制非本國人士入境，三個月後稍微放寬入境資格，採專案申請，但2021年5月19日再次全面禁止非本國籍人士入境及轉機，直到2022年3月才又開放非本國籍商務人士來台，10月13日「0＋7」入境措施上路，取消禁團令，「鎖國」長達939天。

明天解封首日將有1萬2322人入境，搶到頭香的團客來自泰國的29人，將停留台灣四天三夜。惠康旅行社總經理張惠雁表示，接下來還有馬來西亞、菲律賓、新加坡等團客。

明起入境新制上路，金馬「小三通」卻未同步開放。國民黨立委鄭正鈐質詢兩岸小三通何時重啟？行政院長蘇貞昌表示，相關條件都會斟酌。陸委會主委邱太三說，兩岸交流要彼此先行溝通和理解，目前大陸仍禁止陸客來台自由行及人民出境。

國民黨立委楊瓊瓔質詢，旅客入境是否就地快篩？衛福部長薛瑞元說，入境旅客除非有症狀才會在機場唾液快篩，其餘都是到住宿旅館再快篩，原則上兩天快篩一次。

入境檢疫「0＋7」新政策上路後，入境旅客無症狀均可搭乘大眾交通運輸工具；二歲以上入境者將收到四劑快篩試劑，於入境當天或自主防疫 第一天檢測一次，之後七天自主防疫期間要外出，需兩日內快篩陰性。

針對昨天國慶日蔡英文總統的談話，台大公衛教授詹長權表示，中央防疫指揮系統和防疫措施，並未將疫情壓制在「低感染數」和「低死亡數」的「可控制狀況下的與病毒共存目標」。在新冠肺炎災難年國慶日，最想聽到蔡英文總統國慶演說內容是「台灣新冠防疫的新方向在哪裡？」

國境解封 疫情仍在高原期。 製表／醫藥組 資料來源／指揮中心、移民署、Our World in Data

對此，王必勝表示，今年四月就宣布從過去「清零」政策轉向「與病毒共存」，也就是新台灣模式，現在實施已經半年。這個模式的重點有五個，一是重症、死亡率可控、二維持醫療量能、三是保護脆弱族群、四是篩檢就醫給藥管道流程便利，第五則是正常生活促進經濟成長，這些是可控制狀況下的與病毒共存目標。

王必勝也表示，至於公衛學者所說的低確診不知道是要向中國封城還是清零，但確定不會走回清零時代老路，不會禁止內用、停班停課、邊境嚴管。