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蔡英文讚防疫好 防疫專家酸自嗨

台灣新聞組／台北11日電
防疫學會理事長王任賢。(本報資料照片)
防疫學會理事長王任賢。(本報資料照片)

台灣疫情仍在高原期，面對外界質疑政府防疫績效，蔡英文總統昨對於因為疫情而離開的台灣人，表達「不捨和哀痛」。但她強調，跟很多國家相比，台灣的防疫表現獲得世界肯定。防疫學會理事長王任賢酸說，「直到現在台灣每天都還有4、5萬例確診，這能叫防疫做得好嗎？」

　據台灣中國時報報導，台灣將放寬邊境管制，外界對於政府防疫成績仍有質疑，特別是疫情爆發之初，因疫苗不足和醫療資源不足等因素，讓許多人染疫身亡。蔡英文在國慶演說表達哀痛，但也說，因為有台灣人攜手合作，團結守護彼此，讓台灣防疫表現獲得世界肯定。

　國健署前署長邱淑媞認為，台灣過去2年防疫表現很好，但今年4月祭出新台灣模式，儼然是「失速共存」；相較於新加坡、紐西蘭、日本，同樣是前期嚴守、後期放寬，台灣累積死亡率卻高於它們。她不禁反問，為何不能等嬰幼兒接種疫苗後再開放？面對失速的疫情，政府為何不願意踩煞車？

　邱淑媞直指，從今年4月宣布共存以來，到現在選舉效應，政府不斷用說謊來掩飾疫情，讓民眾掉以輕心；明明疫情已往上衝，政府還在放假消息，讓疫情一波又一波燒下去，這是國家的大不幸，是刻意製造的人禍，「每天幾10個人死亡，這樣叫控制很好嗎？」

　王任賢更表示，蔡總統大概只記得台灣前半段守得很好，忘記本土疫情爆發後所發生的諸多亂象，他指出，疫情散播相當快，到現在感染數都還在全世界名列前茅，「這要不是在自嗨，就是假裝看不見！」

　他痛批，除防疫成績差強人意，蔡政府就連疫苗都買不好，別忘了一開始是靠其他國家捐贈才有，就連現在買的次世代疫苗，都已被美國中止EUA，「這怎能叫好？」

疫情 防疫 疫苗

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