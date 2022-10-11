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半年逾萬死 專家：今年是台灣新冠災難年

記者邱宜君／台北11日電
專家學者點出，今年短短時間逾萬人死亡，是「新冠災難年」。(記者葉信菉／攝影)
專家學者點出，今年短短時間逾萬人死亡，是「新冠災難年」。(記者葉信菉／攝影)

台大公衛學者詹長權昨發文指今年是「新冠災難年」，預估新冠死亡將躍升今年第5大死因，而目前確診總人數升至全球第19高，關鍵在於防疫指揮系統和防疫措施無法達成「與病毒共存」目標，5月至今僅160幾天就釀出惡果。國健署前署長邱淑媞也認為，政府對疫情的報告早已偏離真相，真相是減災失敗、死傷慘重。

詹長權說，新冠肺炎是百年來台灣人所經歷最嚴重的傳染病，今年短短不到半年，全台3成人口感染、逾萬人死亡，今年死亡數恐超越去年10大死因的第5名到第10名，包括糖尿病、高血壓、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎病、慢性肝病。

詹長權痛批，中央防疫指揮系統和防疫措施，並未將疫情壓制在「低感染數」和「低死亡數」的「可控制狀況下的與病毒共存目標」。1萬多個新冠死亡者家庭的親友們、近700萬感染過新冠的人，在新冠肺炎災難年國慶日，最想聽到蔡英文總統國慶演說內容是「台灣新冠防疫的新方向在哪裡？」

蔡總統昨國慶演說中有提及疫情，但主要在感謝為防疫工作付出、共同撐過這段艱辛過程的國人，並指邊境管制即將放寬，台灣和世界各國間將恢復正常往來，強調這意味「我們將擺脫疫情的陰霾，邁向正常生活。」還說台灣防疫表現獲世界肯定，也因疫情受穩定控制，台灣經濟才能穩健成長。

邱淑媞說，行政院4月拍板「共存減災」，結果死亡率卻上升得比南韓還快，已快超越日本疫情高峰了；全台平均每天58人死於心臟病，而最近新冠死亡每天新增50多人，甚至70幾人，「這是很可怕的。」指揮中心已經虧光前兩年防疫紅利，政府不說真相，只做「政府做得很好、疫情一點也不嚴重」等大內宣，掩飾結果將導致更多死傷。

詹長權還分析，染疫後副作用「長新冠症」（LongCovid），將成為未來影響台灣人健康最重要的致命因子之一，潛在「長新冠」人數超過150萬例，相關治療、照護需求，將造成全民健保財務和公衛工作人力上的重大負擔。

新冠疫情連續14天較前一周同期上升後，昨新增3萬2068例本土個案，較上周一減少1000多例，下降3.9%。指揮中心發言人莊人祥說，病例數稍降，可能與雙十連假效應有關，但是否已達轉折點，還要看周二、周三等病例數，才能加以判斷。

昨死亡個案有57人，35男、22女，年齡介於40多歲至90多歲以上，其中48例具慢性病史、36例未接種3劑以上疫苗。另增中重症133例（86例中症、47例重症），其中一名8歲女童為重症個案。

莊人祥說，女童無慢性病，曾接種1劑疫苗，8月30日確診，9月20日開始出現發燒、全身紅疹、紅眼、嘴唇脫皮和腹瀉等症狀，24日就醫，因懷疑為「孩童多系統炎症徵候群」（MIS-C），緊急收治於加護病房，經使用免疫球蛋白和類固醇治療後，病況好轉，10月5日已出院。

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