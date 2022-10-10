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台新增本土3.2萬確診、 57死 確診數中止連升

記者楊雅棠／台北即時報導
10日新增3萬2068例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。（圖：指揮中心提供）
10日新增3萬2068例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。（圖：指揮中心提供）

新冠肺炎疫情持續，10日新增3萬2068例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，較昨天病例數1萬2389例，減少27.9％；與上周一相比減少1309例，下降3.9％。

10日新增3萬2068例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。（...
10日新增3萬2068例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。（圖：指揮中心提供）

10日新增本土病例，為1萬4844例男性、1萬7207例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6162例)，台中市(3865例)，桃園市(3627例)，台北市(3413例)，高雄市(3284例)，台南市(2293例)，彰化縣(1732例)，屏東縣(930例)，新竹縣(912例)，雲林縣(821例)，苗栗縣(817例)，新竹市(719例)，宜蘭縣(641例)，基隆市(558例)，嘉義縣(538例)，南投縣(525例)，花蓮縣(409例)，嘉義市(323例)，台東縣(228例)，金門縣(134例)，澎湖縣(119例)，連江縣(18例)。

10日新增3萬2068例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。（...
10日新增3萬2068例本土個案及49例境外移入；另確診個案中新增57例死亡。（圖：指揮中心提供）

10日新增57例本土病例死亡個案，為35例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、36例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年8月22日至10月7日，死亡日期介於9月27日至10月7日。

口服藥物領用情形。（圖：指揮中心提供）
口服藥物領用情形。（圖：指揮中心提供）

醫療資源。（圖：指揮中心提供）
醫療資源。（圖：指揮中心提供）

10日新增49例境外移入個案中，為23例男性、26例女性，年齡介於20多歲至80多歲，自德國(1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年9月11日至10月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計690萬3610例確診，分別為3萬5455例境外移入、686萬8101例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計11584例COVID-19死亡病例，其中11568例本土，個案居住縣市分布為新北市2394例、台北市1290例、台中市1179例、高雄市1073例、桃園市888例、台南市870例、彰化縣659例、屏東縣466例、雲林縣359例、南投縣356例、苗栗縣312例、嘉義縣282例、基隆市258例、宜蘭縣250例、花蓮縣201例、嘉義市190例、新竹縣189例、台東縣161例、新竹市132例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

指揮中心發言人莊人祥表示，較8日病例數1萬2389例，減少27.9％；與上周一相...
指揮中心發言人莊人祥表示，較8日病例數1萬2389例，減少27.9％；與上周一相比減少1309例，下降3.9％。（圖：指揮中心提供）

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