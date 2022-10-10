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口罩無效？台周染疫率世界NO.1

記者鄒尚謙／台北10日電
網友質疑台灣戴口罩，一周內每十萬人的染疫率卻居全球之冠，口罩禁令形同虛設。(本報資料照片)
網友質疑台灣戴口罩，一周內每十萬人的染疫率卻居全球之冠，口罩禁令形同虛設。(本報資料照片)

據文茜世界周報「美國紐約時報」的報導數據顯示，截至8日，過去一周內台灣「新冠肺炎每10萬人新增染疫數」拿下世界第一。無數網友看到忍不住酸說，台灣口罩禁令形同虛設；新光醫院副院長洪子仁直言表示，若無口罩禁令台灣現在單日確診恐不止4萬，台灣疫情晚外國四個月，拿現在的時間點比較各國疫情，不甚精準。

網路社群平台PTT上，名為lug0391的網友發文引述文茜的世界周報「美國紐約時報」的報導，稱說：「10月8日為止，過去一周內，全世界新冠肺炎日均染疫數：台灣是世界第三，第一名為德國，染疫人數7萬3428人； 第二名法國，染疫人數5萬1744人；第3名台灣，染疫人數4萬4857人。」

該網友指出，「『新冠肺炎每10萬人新增染疫數』的數據上，台灣是世界第一，有189人；第二名奧地利：148人；第3名德國：88人。」因此台灣疫情仍是目前世界上數一數二嚴重的，要大家多注意。

許多網友留言表示，「世界怎麼跟得上台灣」、「戴口罩戴到世界第一 真的智障CDC」、「染疫模範生」、「口罩戴成這樣還確診第一」質疑台灣戴口罩的規範形同虛設。

洪子仁指出，要觀察台灣與國際的疫情流行趨勢，不能僅看目前的時間點，台灣疫情處於高原期，相對高於其他國家是事實；但台灣疫情本就晚國際4個月左右，國外流行BA.5時，台灣才正在BA.2疫情中，現在日本疫情降溫，台灣又剛好處於BA.5疫情中。以長遠的疫情來看，台灣與各國的流行曲線、模組都是類似的，台灣過一陣子後疫情也會出現轉折。

邊境開放在即，但本土BA.5疫情居高不下，每日新增本土個案也在4萬多例上下浮動。外界關心疫情爬升，指揮中心發言人莊人祥表示，國慶連假應不會比中秋連假的影響來得大，「但何時出現下降轉折點，則難以預測。」

而13日即將實施「0+7」，入境者毋須隔離，也讓外界擔心疫情是否失控。對此，莊人祥表示，目前單日境外移入個案在百例上下，對台灣疫情上升影響不大。

新光醫院副院長洪子仁說，開放邊境對社區影響程度低；但目前仍處BA.5疫情高原期，何時讓確診者「7+0」、「5+0」，都言之過早，需與邊境分開討論。

疫情 口罩 邊境

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