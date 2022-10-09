台新增本土4.4萬確診、62死 連14天比前一周上升
邊境開放在即，但新冠肺炎BA.5疫情居高不下，連14天較前一周同期上升。台9日新增4萬4457例本土個案及108例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，9日病例數大致與昨天持平，但與上周日相比，增加1216例，上升2.8%。
9日新增本土病例，為2萬487例男性、2萬3951例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8730例)，台中市(5379例)，桃園市(4888例)，台北市(4580例)，高雄市(4487例)，台南市(3238例)，彰化縣(2363例)，屏東縣(1229例)，新竹縣(1193例)，宜蘭縣(1183例)，雲林縣(1112例)，苗栗縣(1076例)，新竹市(1048例)，嘉義縣(773例)，基隆市(751例)，南投縣(663例)，花蓮縣(617例)，嘉義市(456例)，台東縣(335例)，金門縣(203例)，澎湖縣(141例)，連江縣(12例)。
9日新增62例本土病例死亡個案，為27例男性、35例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、44例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年8月27日至10月6日，死亡日期介於9月27日至10月6日。
9日新增108例境外移入個案中，為59例男性、49例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自中國(4例)，新加坡(2例)，美國、香港及馬來西亞(各1例)移入，另99例感染國家調查中。入境日期介於今年9月8日至10月8日。
指揮中心統計，截至目前台累計687萬1538例確診，分別為3萬5418例境外移入、683萬6066例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計1萬1527例死亡病例，其中11511例本土，個案居住縣市分布為新北市2390例、台北市1284例、台中市1165例、高雄市1068例、桃園市883例、台南市867例、彰化縣655例、屏東縣465例、雲林縣357例、南投縣356例、苗栗縣310例、嘉義縣278例、基隆市256例、宜蘭縣248例、花蓮縣201例、嘉義市189例、新竹縣188例、台東縣160例、新竹市132例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。
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