台疫情升溫增76死 ICU空床率剩29.3%

邊境13日解封，醫療現場採高規格規定嚴守，確診非急症手術被詬病等太久。（本報資料照片）

台灣新冠疫情 連續第13天上升，昨新增76例死亡個案，時隔78天再創新高。近期進入秋冬季節，除新冠疫情、流感疫情上升，民眾心肌梗塞、腦中風等重症也增加，根據指揮中心統計，全台專責加護病房（ICU）空床率現在剩不到3成，醫勞盟更直接點名「北區專責加護病房資源拉警報」。

此外，醫療院所對確診者「非緊急手術 」仍嚴格管制，需完成「7加7」才能執行手術，部分非急症疾病雖不致命，但使人「痛不欲生」；若要執行確診者的「緊急手術」，醫院多會安排負壓手術室，但即使是長庚、北榮都僅有一間負壓手術室，嚴格要求恐排擠確診者治療時機。

醫勞盟理事長儲寧瑋說，民眾秋季好發心肌梗塞、腦中風等疾病，患者送急診時，新冠採陰送至一般急重症加護病房；若採陽，就須送至專責加護病房，造成這兩類病房雙雙壅塞。

根據指揮中心統計，目前全台專責ICU總床數共758床，分析6區空床率，台北區24.4%、北區33.7%、中區30.8%、南區31.5%、高屏區29.1%、東區51.7%。全台平均空床率29.3%，不到3成。

儲寧瑋表示，指揮中心可能加開病床數，來解決專責加護病床不足的問題，但恐會壓縮到非新冠確診患者的住院空間，相信指揮中心也陷入兩難。

他認為，最好的方式是將新冠肺炎降至第4類法定傳染病，未來只有確診重症才需住專責加護病房，其餘心肌梗塞、腦中風、A型流感重症的新冠輕症患者，入住一般加護病房。

指揮中心發言人莊人祥表示，專責ICU收治情形與占床率，由衛福部醫事司密切掌握，每周三指揮中心也會討論是否要調整開設數，衛生局也可依需求機動調整。

此外，確診者手術需在負壓手術室進行，但各家醫院空間、裝備不同，導致A院可執行B院拒收的情況，指揮中心發言人莊人祥表示，待疫情趨緩，可與專家討論有無其他解決方案。

昨新增4萬4467例本土病例，中重症增185例、死亡增76例。公費流感疫苗 開打一周，截至7日共115.9萬人接種，去年同期僅75.6萬人接種，今年打氣旺。