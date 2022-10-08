台灣新增4萬4467例確診 共12縣市破千例

台灣新增4萬4534例COVID-19確定病例，分別為4萬4467例本土個案及67例境外移入；另確診個案中新增76例死亡。是連續13天病例數上升。（圖：指揮中心提供）

台灣中央流行疫情 指揮中心今天公布新增4萬4534例COVID-19確定病例，分別為4萬4467例本土個案及67例境外移入；另確診個案中新增76例死亡。是連續13天病例數上升。

發言人莊人祥表示，今天新增病例數較昨天少6243例，減少約12.3%，較上周六多1427例，增加約3.3%。

指揮中心表示，今天新增之4萬4467例本土病例，為2萬589例男性、2萬3868例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8826例)，台中市(5375例)，台北市(4879例)，桃園市(4630例)，高雄市(4520例)，台南市(3231例)，彰化縣(2303例)，屏東縣(1223例)，新竹縣(1180例)，苗栗縣(1155例)，雲林縣(1107例)，宜蘭縣(1082例)，新竹市(960例)，基隆市(834例)，嘉義縣(765例)，南投縣(715例)，花蓮縣(651例)，嘉義市(459例)，台東縣(295例)，澎湖縣(148例)，金門縣(109例)，連江縣(20例)。

指揮中心指出，今日新增76例本土病例死亡個案，為39例男性、37例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、71例具慢性病史、50例未接種3劑以上COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年8月29日至10月5日，死亡日期介於9月17日至10月5日。

指揮中心說，今日新增67例境外移入個案中，為28例男性、39例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國(3例)，美國及德國(各2例)，泰國及韓國(各1例)移入，另58例感染國家調查中。入境日期介於今年9月7日至10月7日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計18310153例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1148萬412例排除)，其中682萬6989例確診，分別為3萬5316例境外移入、679萬1619例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬1465例COVID-19死亡病例，其中萬11449例本土，個案居住縣市分布為新北市2380例、台北市1275例、台中市1158例、高雄市1066例、桃園市881例、臺南市861例、彰化縣653例、屏東縣463例、雲林縣354例、南投縣349例、苗栗縣307例、嘉義縣277例、基隆市255例、宜蘭縣245例、花蓮縣200例、嘉義市189例、新竹縣186例、台東縣160例、新竹市132例、澎湖縣34例，金門縣24例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應盡速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離 APP」，共同嚴守社區防線。