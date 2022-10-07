台新增本土5萬確診、52死 再創本波疫情第二高峰

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增50779例COVID-19確定病例，分別為50710例本土個案及69例境外移入；另確診個案中新增52例死亡。(圖:指揮中心提供)

中央流行疫情 指揮中心7日公布台灣新增50779例COVID-19確定病例，分別為50710例本土個案及69例境外移入；另確診個案中新增52例死亡。繼10月5日本土病例54874例後，今日為此波疫情次高，為第二高峰。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，昨天新增病例50710例，跟之前幾天數目差不多，比起上周增加10％，仍處於疫情高原期，這些防治措施仍不能放鬆。境外新增69例，跟之前幾天60幾位差不多，死亡新增52例，跟之前也差不多。

指揮中心表示，今日新增之50,710例本土病例，為23,089例男性、27,601例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10,378例)，台中市(6,248例)，桃園市(5,603例)，台北市(5,395例)，高雄市(4,970例)，台南市(3,535例)，彰化縣(2,780例)，屏東縣(1,367例)，新竹縣(1,326例)，苗栗縣(1,322例)，宜蘭縣(1,207例)，雲林縣(1,141例)，新竹市(1,024例)，嘉義縣(823例)，基隆市(818例)，南投縣(782例)，花蓮縣(698例)，嘉義市(534例)，台東縣(411例)，澎湖縣(167例)，金門縣(158例)，連江縣(23例)。

周志浩表示，昨天新增病例50710例，跟之前幾天數目差不多，比起上周增加10％，仍處於疫情高原期，這些防治措施仍不能放鬆。(圖:指揮中心提供)

指揮中心指出，今日新增52例本土病例死亡個案，為30例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、36例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月8日至10月4日，死亡日期介於6月17日至10月4日。

指揮中心說，今日新增69例境外移入個案中，36例男性，33例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(4例)，中國、泰國及土耳其(各2例)，韓國、新加坡 及越南 (各1例)移入，另56例感染國家調查中。入境日期介於今年9月6日至10月6日。