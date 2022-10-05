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台新增本土5.4萬確診 創本波疫情新高 55例境外、48死

記者楊雅棠、邱宜君、許政榆／台北即時報導
5日新增5萬4874例本土個案，創下這波BA.5疫情新高；另新增境外移入個案55例、48人死亡。（圖：指揮中心提供）
5日新增5萬4874例本土個案，創下這波BA.5疫情新高；另新增境外移入個案55例、48人死亡。（圖：指揮中心提供）

單日本土病例數破5萬，5日新增5萬4874例本土個案，創下這波BA.5疫情新高；另新增境外移入個案55例、48人死亡。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，病例數較上周三新增13.3%，顯示疫情仍在高原期。

5日新增5萬4874例本土個案，創下這波BA.5疫情新高；另新增境外移入個案55...
5日新增5萬4874例本土個案，創下這波BA.5疫情新高；另新增境外移入個案55例、48人死亡。（圖：指揮中心提供）

5日新增5萬4874例本土個案，創下這波BA.5疫情新高；另新增境外移入個案55...
5日新增5萬4874例本土個案，創下這波BA.5疫情新高；另新增境外移入個案55例、48人死亡。（圖：指揮中心提供）

5日新增本土病例，為2萬5473例男性、2萬9380例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(11234例)，台中市(7018例)，台北市(6351例)，桃園市(6028例)，高雄市(5179例)，台南市(3614例)，彰化縣(2777例)，新竹縣(1495例)，苗栗縣(1364例)，屏東縣(1299例)，新竹市(1274例)，雲林縣(1232例)，宜蘭縣(1219例)，基隆市(1047例)，嘉義縣(902例)，南投縣(777例)，花蓮縣(737例)，嘉義市(554例)，台東縣(447例)，金門縣(158例)，澎湖縣(145例)，連江縣(23例)。

醫療資源。（圖：指揮中心提供）
醫療資源。（圖：指揮中心提供）

口服藥物領用情形。（圖：指揮中心提供）
口服藥物領用情形。（圖：指揮中心提供）

5日新增48例本土病例死亡個案，為28例男性、20例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、44例具慢性病史、32例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年6月1日至10月1日，死亡日期介於6月15日至10月2日。

5日新增55例境外移入個案中，為31例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(3例)，新加坡及中國(各2例)，加拿大、越南及德國(各1例)移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年8月1日至10月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計668萬5516例確診，分別為3萬5134例境外移入、665萬328例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬1280例死亡病例，其中11264例本土，個案居住縣市分布為新北市2350例、台北市1253例、臺中市1142例、高雄市1044例、桃園市864例、台南市852例、彰化縣644例、屏東縣454例、雲林縣351例、南投縣341例、苗栗縣301例、嘉義縣272例、基隆市252例、宜蘭縣235例、花蓮縣200例、新竹縣183例、嘉義市183例、台東縣160例、新竹市129例、澎湖縣33例、金門縣21例；另16例為境外移入。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、...
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

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