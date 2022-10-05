疫情仍居高不下 0+7不延後上路

台灣本土疫情連9天上升，指揮中心舉行記者會說明。（記者楊雅棠／攝影）

台灣昨新增4萬9509例新冠肺炎本土個案。指揮中心日前不斷表示這波疫情 高峰已過，進入高原期，但昨本土確診數是BA.5疫情以來次高，且已連9天較前周同期增加。指揮中心發言人莊人祥坦言，疫情還在上升階段，不排除本周才是高峰，但整體仍在高原期波動中。

莊人祥說，近日病例數可能因受到中秋節連假而有波動，加上邊境即將解封，民眾在防疫 心態及作為上有所鬆懈，以致影響疫情；但仍穩定可控，10月13日起入境檢疫「0加7」不會延後上路。

隨著染疫情人數仍居高不下，住宿式長照機構陽性率也同步升溫，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，住民陽性率從1.3%升至1.4%，工作人員也從0.9%上升至1.3%。另前天開立的抗病毒藥物數量，也創這波BA.5疫情新高，單日開立9219人份。

至於新冠肺炎次世代疫苗於10月3日起開放第2階段對象接種，首日共5.6萬人接種，連同第1階段已累計接種21萬人次。指揮中心正擬定第3階段開放對象和接種時間，莊人祥說，將觀察本周打氣，請衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組委員討論，做出決議。

預防接種組召集人李秉穎說，高齡危險群已開放接種，第3階段對將以易接觸病毒、易有重症等高風險群為主，例如慢性病患，但仍需參考接種狀況、疫苗到貨數量而定。

明年度防疫預算 845億元(台幣，約26億7000萬美元)創史上新高，藍營質疑有綁樁嫌疑。行政院長蘇貞昌昨在立法院受訪說，疫情雖已尾聲，總是還沒過去，防疫還是戰戰兢兢，疫苗、藥物、防疫人員津貼仍要編列，但明年無特別預算，845億元編列在年度預算裡，國民黨自己參與審查預算應清楚，不要指鹿為馬，還要扭曲。