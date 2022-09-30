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出國染疫7天才能回台 無把關機制恐形同虛設

記者盧逸峰／台北30日電
第一階段國境解封 9月30日上路，入境上限提高到每周6萬人，取消機場唾液PCR，預計10月13日起開放國門。（記者黃仲明／攝影）
第一階段國境解封 9月30日上路，入境上限提高到每周6萬人，取消機場唾液PCR，預計10月13日起開放國門。（記者黃仲明／攝影）

10月13日重啟國門，開放觀光團出入境且入境免隔離；指揮中心說，若民眾出團旅遊確診，須在海外待七天才能返台。但目前在國外登機返台已免出示PCR陰性證明，且10月13日起入境也免機場PCR，形同無把關機制，且即使在海外有疑似症狀，民眾在外不篩檢或篩檢陽性刻意不通報，根本無法掌握，確診七天返台規定形同虛設。

有民眾表示，出國觀光在外確診，要待七天才能返台，要多花錢臨時訂住宿、更改機票等旅遊成本，且若有症狀不舒服，在海外看病沒健保，要支出大筆醫療費；不慎在外確診，多數人一定是直接跟著旅遊團返台，反正只要自己不篩不說，根本沒人知道，「會乖乖留七天再回台的恐是少數。」

中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱也說，許多國家早已不強制篩檢，即使篩陽也無強制隔離規定，若有團員在海外不舒服，難以要求一定要篩檢，團員若自行吃普拿疼、退燒藥還是能繼續行程，領隊根本無法阻止，也不會知道團員是否確診。

有航空業者則說，早從8月15日起，所有旅客訪台或返台，已免提供搭機前二日內PCR報告，屆時若有人在海外確診，登機時根本不會知道他是否已留七天。此外，10月13日起，指揮中心也取消入境唾液PCR，等於民眾回台也不會知道是否有人還在確診陽性中。海外確診七天返台規定根本形同虛設。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，民眾在境外確診無法強制篩檢，而且搭機、入境都取消PCR檢驗，宛如不設防，確實可能成防疫破口。

陳家瑜說，旅行社出團前最好須跟團員約定，萬一確診需要隔離導致住宿、醫療等衍生費用，要由誰負擔；另旅遊團進出點可能不同城市，團員要在哪隔離？甚至可能需要自己從其他機場返台，恐都是旅行社跟領隊要煩惱的問題；要是有團員出現症狀但不篩檢，其他團員卻堅持排除該團員旅程，夾在中間的旅行社和領隊恐也會頭痛。

交通部長王國材說，過去帶團，團員若出現狀況都有相關處理機制，「相信這不是問題」，導遊領隊可把旅客帶去就醫，並遵守當地防疫旅遊規定。

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