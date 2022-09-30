國門開疫情恐再升 專家：脫口罩再等等

10月13日可望解封入境「0+7」屆時大部分防疫旅館將面臨轉型，但脫口罩可能還要再等等。（本報資料照片）

入境「0+7」新制拍板10月13日上路，民眾期待開放，但也擔心境內疫情 飆升，中央流行疫情指揮中心評估，開國門後對本土疫情影響小，不過口罩 令解除得等到新冠疫情處於社區低度流行期，才會考慮開放。專家認為，開國門對本土疫情一定會有影響，疫苗確實施打、口罩政策別先放寬，醫療量能需充分準備。

指揮官王必勝表示，等疫情更穩定，確診數再下降，達到社區低度流行時，才會分階段解除口罩禁令。外國觀光客入境台灣，也要遵守戴口罩的規定。

台大公衛教授陳秀熙表示，目前海外整體疫情已趨緩，尤其像美國次世代疫苗正廣泛接種，保護效果會再長一點，因此境外對台灣的社區威脅已經變小。現在最大問題在於入境人次從6萬增到15萬後，如何在機場端減輕行政、人力負擔，並讓防疫程序簡化，降低人潮群聚才是重點。

台大小兒感染科主治醫師黃立民表示，邊境 開放，擔心是一定的。因此開放邊境必須要有因應措施，疫苗確實施打、口罩政策不要放鬆太快、醫療量能準備充分，包括快篩、診斷、藥物存量如單株抗體等都要準備。

前衛生署長楊志良說，邊境開放針對國外旅客訪台，快篩需由導遊確認，較嚴格作法或許是希望讓篩檢更落實，但BA.4、BA.5變異株致死率不高，死亡率也沒有高於背景值，先前早已提醒指揮中心防疫政策應「與病毒共存」，只要針對有症狀的人篩檢即可，但指揮中心仍不願聽取其他專家意見，完全延續前任指揮官陳時中的獨裁作風。

中研院兼任研究員何美鄉說，不論是否強制要求篩檢都有道理。針對外國旅客檢驗，可能是想要了解是否有其他變異株進入台灣，而團客有另外規範也可能是為了便於管理。但無論如何指揮中心和交通部都應該把為何有不一樣的規定說清楚，好讓民眾了解。